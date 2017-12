Metro a hip-hop oživili Broadway

3. jan 2003 o 11:20 WALKER SIMON, Reuters

Herec Philip Seymour Hoffman v role Austina v broadwayskom revivalovom predstavení True West. Broadway ožíva aj vďaka hosťovaniu filmových hercov, Hoffman je známy z filmov Červený drak, Magnolia alebo Talent pána Ripleyho a teraz začal pracovať aj ako režisér off-off-Broadwayového divadla. FOTO - AP

Vychýrená broadwayská divadelná scéna, ktorú situácia po teroristických útokoch z 11. septembra dostala na kolená, si pomaly ale isto nachádza nové miesto v kultúre, pričom minuloročné zisky sa približujú k rekordným. Divadlá na Broadwayi sa v uplynulom roku zamerali viac na domáce publikum ako na turistov, ktorí po útokoch začali menej navštevovať New York a s ním aj kiná a divadlá.

Hip-hopové poetické džemovanie či tanečná šou na hudobné hity, o ktoré sa postaral popový hudobník Billy Joel - to všetko spolu s hosťujúcimi hviezdami plátna a televíznych obrazoviek láka do divadla mladšie a etnicky rôznorodejšie publikum. Návštevnosť ku koncu roka 2002 predstavovala 11, 41 milióna návštevníkov, pričom v roku 2001 ich bolo 11, 39 milióna a ešte o rok skôr, pred útokmi, 12, 01 milióna. Medzi štyridsiatimi šiestimi minuloročnými premiérami, ktoré uviedla Broadway, je najviac muzikálov. Z tridsiatich ôsmich divadiel na slávnej ulici len päť nehrá.

Jan Svendsen, riaditeľ divadelného marketingu, hovorí o zmenách: „Máme oveľa pestrejšie publikum, viac tých, ktorí boli v divadle prvýkrát, a to preto, že sme ponuku predstavení rozšírili od Disneyho cez rock a operu až po hip-hop.“ Priamo po útokoch klesla návštevnosť divadiel o 80 percent. Obnoviť šou sa v mnohých prípadoch podarilo len tak, že sa zamestnanci divadla vzdali odmien a prijali zníženie platov. K oživeniu pomohli aj mierne zvýšené ceny vstupeniek, ktorých sumy dosiahli rekordné cifry a zabezpečili spoločnej broadwayskej pokladnici 707, 1 milióna dolárov, viac ako po dva roky pred tým. Divadlá praskali v hľadiskách najviac počas Vianoc a Dňa vďakyvzdania - v sálach vraj bolo najviac divákov v histórii vôbec. „Po temnote z jedenásteho septembra opäť silno svietia svetlá Broadwaya,“ teší sa Cristyne Nicholasová, šéfka organizácie pre turistický ruch. Možno tak do divadiel začnú opäť chodiť cudzinci, hoci ako hovorí Svendsen, za zvýšenú návštevnosť môže nová stratégia divadiel, ktoré si diváka hľadali bližšie k domu.

„Domáca a medzinárodná doprava do mesta rapídne ochabla, a preto sme sa sústredili na komunitu ľudí, ktorí jazdia po New Yorku metrom,“ hovorí Nicholasová. Tak sa stalo, že na broadwayské vystúpenia prišlo najviac Newyorčanov a obyvateľov predmestí v histórii. Za omladenie publika môžu aktuálne tituly, napríklad už spomínaný Def Poetry Jam s prvkami rapu a hip-hopu alebo Movin Out, ktorý tancom rozpráva príbeh mladých na pesničky Billyho Joela či predstavenie True West s Philipom Seymourom Hoffmanom.