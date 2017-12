Koho dnes ešte zaujímajú overené legendy?

Vo Viedni si spolu zahrali Sting a Paul Simon. Aj po rokoch dokážu byť invenční a nepredvídateľní.

8. apr 2015 o 18:05 Pavel Malovič, autor je lekár a publicista

Vo Viedni si spolu zahrali Sting a Paul Simon. Aj po rokoch dokážu byť invenční a nepredvídateľní.

Sting a Paul Simon. Napriek tomu, že obaja umelci dosiahli vo svojich kariérach všetko, čo sa len dá, vôbec nepatria medzi zakonzervované legendy. Posúvajú hranice populárnej hudby a naďalej oslovujú viaceré generácie poslucháčov.

Ísť na ich koncert má stále zmysel, čoho dôkazom bol i ten, ktorý spolu minulý týždeň odohrali vo Viedni. Po zrušených koncertoch v Prahe a Krakove to bolo jediné miesto v strednej Európe, kde sa počas svojej série zastavili.



Aj Hollywood Reporter napísal, že „je to jeden z najprekvapujúcejších a najviac oceňovaných dvojprojektov“.

Sting a Simon sa obkolesili takmer dvoma desiatkami hudobníkov a za hradbami aparatúry a všemožných nástrojov spolu vytvorili burácajúcu, vybuchujúcu atmosféru. Napätie, ktoré mohlo vyvolať spojenie mäkkého Simonovho timbru s ostro rezaným hlasom Stinga namiesto zamatového vokálu Arta Garfunkela, hneď po prvých dvojhlasoch opadlo.



Spojenie Stinga a Paula Simona prinieslo zaujímavý výsledok. Foto - Mtv.com



Foto - Sting.com



Ukázalo sa, že to skutočne funguje.

Receptom Stinga na úspech je nepredvídateľnosť, no v prípade projektu so Simonom sa dalo očakávať, že ani jeden výraznejšie neuhne z cesty, ktorú si pred rokmi vydláždili. Lenže pozoruhodné namiešanie žánrového kokteilu, melodického a invenčného, prinieslo invenčný a muzikantsky vycibrený výsledok.

Sting a Simon jednoducho stále patria medzi umelcov, ktorí dokážu vytvoriť viacvrstvovú hudobnú mozaiku. Ich meditácie znejú kryštalicky pozitívne – večer s nimi je preto udalosťou, kde niet slabej noty a smutnej chvíle. Len šťastie, láska, empatia a vzájomnosť.