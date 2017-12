Sigourney Weaver verí, že vo vesmíre nie sme jediní

Nikdy nebola tuctovou kráskou Hollywoodu a rozhodne nepôsobí ako žena, ktorej sa pri pohľade na pavúka podlomia kolená. Je to dáma, ktorá dobyla vesmír a v boji s príšerami prežila ako jediná.

9. apr 2015 o 9:06 Erika Litváková

V kinách ju práve môžeme vidieť vo filme vychyteného sci-fi režiséra Neilla Blomkampa Chappie ako šéfku robotickej firmy, ktorá vyrába a predáva zbrane. Vo futuristickom príbehu o policajnom robotovi obdarenom ľudským vedomím však nateraz nebojuje proti zlu.



Chappie (2015) hrajú od marca v kinách aj u nás

Naopak, v postave nemilosrdnej Michelle Bradleyovej stelesňuje skutočnú antihrdinku. Účinkovanie vo filme, v ktorom môžeme nájsť množstvo odkazov aj na jej slávne roly, si evidentne užíva. Sigourney Weaver ešte zďaleka svoju kariéru nekončí.

Keby mala Sigourney Weaver o dvadsať centimetrov menej, volala by sa Susie a jej kariéra by vyzerala celkom inak. A ako Susie Weaver by sa pravdepodobne nestala prvou ženskou sci-fi hrdinkou a nikdy by neporazila slizké vesmírne netvory. Samozrejme, ide o špekulatívnu myšlienku, ale životopisné údaje hviezdy kultového Votrelca (1979) takýmto úvahám nahrávajú.

Sigourney sa totiž skutočne narodila ako Susan Alexandra Weaver do dobrých pomerov prominentnej rodiny prezidenta americkej televíznej siete NBC a herečky pochádzajúcej z Anglicka.

Vyrastala ako privilegovaná Susie priamo v srdci zábavného priemyslu. Už keď mala dvanásť rokov, výrazne vyčnievala v rade ponad rovesníčky a s výškou 182 centimetrov to v tínedžerskom veku nemala jednoduché.

V štrnástich sa preto rozhodla pomôcť si zmenou mena: „Cítila som sa na Susie príliš vysoká. Znie to skôr ako meno pre sladkú barbie. Sigourney sa mi páčilo. Bolo pekne dlhé a bohaté na krivky. Ale príliš som si nepomohla, pretože čoskoro ma všetci aj tak volali Sig alebo Siggie,“ povedala pre médiá.