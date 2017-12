Robbie Williams nebol ešte nikdy zamilovaný

Mníchov 3. januára (TASR) - Idol mnohých dievčat a žien Robbie Williams nebol vraj ešte nikdy zamilovaný. Ako uviedol pre dievčenský magazín Mädchen, ...

3. jan 2003 o 13:23 © TASR 2003

Mníchov 3. januára (TASR) - Idol mnohých dievčat a žien Robbie Williams nebol vraj ešte nikdy zamilovaný. Ako uviedol pre dievčenský magazín Mädchen, príčinou je jeho vlastný egoizmus.

"V podstate myslím často na to, že sa musím po prvý raz v živote skutočne zamilovať. Ešte toto mi chýba ku šťastiu," tvrdí 28-ročný spevák. V súvislosti s imidžom lámača dievčenských sŕdc Williams pripustil, že ešte pred dvoma, troma rokmi to bola pravda. Pripomenul však, že sa v podstate správal rovnako ako väčšina ostatných 20-ročných mladíkov. Jediným rozdielom podľa jeho slov bolo, že sa mu ženy tlačili do postele samy.

S tým je však koniec, hoci Robbie ešte nemá žiadnu konkrétnu predstavu o tom, ako by mala vyzerať žena jeho snov. "Keď bude stáť jedného dňa pred mojimi dverami, tak ju dúfam spoznám a pozvem ďalej. Ktovie, ako dlho to však ešte bude trvať," vraví spevák.