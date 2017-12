Starnutie ju fascinuje. Cate Blanchett

Keď sa Nicole Kidmanovej pýtali, či sa cíti byť kráľovnou Austrálie, odvetila, že nie, pretože ňou je Cate Blanchett. „Ja som dvorná dáma,“ zhodnotila.

9. apr 2015 o 14:39 Alena Štifilová

Ak by stačilo porovnávať počet Oscarov, Cate Blanchett by naozaj vyhrala. Jej herecké umenie môžeme obdivovať v snímke Popoluška, ktorá prichádza do kín.

Cate Blanchett mala vždy rada rozprávky - tie klasické a hoci má troch synov, tvrdohlavo im čítavala Snehulienku, Krásku a zviera či práve Popolušku, ktorej najnovšia filmová verzia sa od 9. apríla premieta v našich kinách.

Hrá v nej macochu, zatrpknutú ženu, ktorá sirotu Popolušku nemôže ani vystáť, pripomína jej, kým bola ona sama a už dávno nie je.

Tento druh príbehov podľa nej obsahuje mnoho tém a odkazov, oveľa komplexnejších ako tie, ktoré mladí ľudia dnes pozerajú.

„Myslím príbehy o superhrdinoch, ktorí prekonajú každý problém,“ hovorí 45-ročná herečka. „Popoluška vysvetľuje, že svet môže byť občas poriadne hnusné a temné miesto a ak chcete urobiť niečo so svojím životom, potrebujete mnoho odvahy a nezlomnosti, aby ste prekonali všetky prekážky ležiace na vašej ceste.“

Deti sa podľa nej musia naučiť ako sa postaviť výzvam, pretože vyrastú, veci budú oveľa komplikovanejšie a ony sa musia oveľa viac chrániť.

Napriek tomu, keď vlani dabovala animovanú rozprávku Ako si vycvičiť draka II, chlapci prejavili oveľa viac záujmu. „Je to jedna z ich najobľúbenejších,“ priznala.

Najstarší 14-ročný Dashiell John rád číta scenáre, ktoré nosí domov a radí jej, či ponuku zobrať, alebo nie. Mladší jej zas s obľubou hovoria, čo si má obliecť na červený koberec.

„Často mi chcú vyberať oblečenie,“ smeje sa. „Raz som si skúšala červené šaty od Armaniho. Boli lesklé a pomerne obtiahnuté. Môj stredný syn ma uvidel a povedal: Obleč si ich, mami. Vyzeráš ako Ferrari.“



Popoluška (2015). FOTO: OUTNOW.CH

Viedla prestížne divadlo

Rada sa pekne oblieka, uvedomuje si, že krásne róby sú súčasťou červeného koberca, ale dobrý pocit sa stratí v momente, keď sa cíti ako kus tovaru. „Považujem za trochu neslušné, ak kamera sleduje ženu od hora dole, zozadu aj spredu.“

Ako matka troch detí, vlastne štyroch, pretože v marci si s manželom Andrewom Uptonom adoptovali dievčatko, musí často odpovedať na to, či dokáže skĺbiť rodinu a hereckú kariéru.

„Túto otázku dostávajú len ženy,“ hnevá sa. „Žijeme vo svete, kde ešte stále nedostanete za rovnakú prácu rovnaké peniaze. Nehovorím len o priemysle, v ktorom pracujem ja, ale o každom. Je to absolútne desivé, niekedy sa cítim ako v stredoveku.“

Šesť rokov viedla spolu s manželom, dramatikom, režisérom a autorom divadelných hier najprestížnejšiu divadelnú spoločnosť v Austrálii Sydney Theatre Company, vlani sa rozhodla z postu umeleckej riaditeľky odísť a pochvaľuje si, že odvtedy sa lepšie sústredí na herectvo a viac času má aj na deti.

„Ľudia si predstavujú, že môj život je fascinujúci, tento imidž hercom vytvárajú médiá, ale okrem bývania v hoteloch a častého cestovania je môj každodenný život s rodinou úplne obyčajný,“ hovorí.

Nemá vraj šoféra, kuchára ani opatrovateľku, všetko zvládnu s manželom sami. „Som šťastná, že mám partnera, ktorý sa o nás vie postarať, podporuje ma a zapája sa do rodinného života. Takto sme súčasťou života našich detí.“