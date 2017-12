S Glassom plynie čas akosi inak

Philip Glass patrí medzi mimoriadne činorodých tvorcov úplne uchvátených hudbou. Keď vystupoval Ostrave, asistentka musela pripomínať, že možno nestihne lietadlo.

9. apr 2015 o 16:56 Marek Hudec

Philip Glass patrí medzi mimoriadne činorodých tvorcov úplne uchvátených hudbou. Keď vystupoval v Ostrave, asistentka mu musela pripomínať, že možno nestihne lietadlo.

Jeho dielo ovplyvnilo niekoľko generácií hudobníkov, často sa stáva predmetom akademických prác a právom sa zaraďuje medzi najvýznamnejších skladateľov dvadsiateho storočia. Hoci mnohí ho priraďujú k minimalistom, on sám tú nálepku neprijal.

Philip Glass chce byť radšej skladateľom opakujúcich sa štruktúr. Tie majú často meditatívny charakter, možno aj preto, že sú mu blízke filozofie budhizmu aj taoizmu.

Svet očaril monumentálnou operou Einstein na pláži a na filmových divákov zas podmanivo pôsobili jeho klavírne melódie z drámy Hodiny alebo z trileru Zápisky o škandále, za ktoré bol nominovaný na Oscara. Aj elektronickí hudobníci, napríklad Amon Tobin a Beck, zremixovali už niekoľko jeho významných diel.

Teraz sa už pomaly chystá na Slovensko, v júli vystúpi v Bratislave a v Košiciach na festivale Viva Musica!.

video //www.youtube.com/embed/RpTaACZxoc4

Klavír tentoraz postačí

Glassov otec vlastnil obchod s platňami, on si už ako dieťa odkladal tie, ktoré sa nepredali. Medzi nimi boli Sláčikové kvartetá Ludwiga van Beethovena, ktoré považuje za jednu z najväčších inšpirácií. Keď žil neskôr v Paríži, očarili ho zase diela filmára Jeana Cocteaua a bohémsky život v nich zaznamenaný.

Na Slovensko však príde ako pravý minimalista, jediným nástrojom na pódiu bude klavír. Dvojhodinový program zaplní dvadsať klavírnych etud, ktoré podrobne mapujú jeho tvorbu z posledných dvoch desaťročí. Glass sa občas dá vystriedať dvoji〜cou hudobníkov, ktorí sa na jeho tvorbu špecializujú: Japonkou Maki Namekawa a Rusom Antonom Batagovom. Je to pochopiteľné, v januári už oslávil sedemdesiatosem rokov.

Jednoduchá bude vraj aj vizuálna zložka koncertu – jeho manažment zatiaľ neavizoval žiadne špeciálne osvetlenie ani projekcie. Organizátor festivalu Viva Musica! Matej Drlička v tom žiadnu slabú stránku nevidí. „Philip Glass je charizmatická osobnosť, veríme, že podmanivý bude aj jeho koncert,“ hovorí.

Vybaviť, aby Glass na Slovensko prišiel, vraj nebolo náročné. Zastupuje ho profesionálny manažment, ktorý potešilo, že Glassova hudba bude vďaka festivalu znieť až v dvoch mestách. „Ponúkali nám ešte aj program z jeho filmovej hudby a husľový recitál, vybrali sme si však etudy,“ dodáva Drlička. Glassa považuje najmä za tvorcu klasickej hudby a tak ho chcel na Viva Musica! aj predstaviť. Hoci sú jeho filmové skladby známejšie.

video //www.youtube.com/embed/jOEDsZbR6jE

Vydržať do konca

Na Slovensku Glass vystúpi prvýkrát, pred dvoma rokmi však očaril publikum v Ostrave. Vtedy uviedol päťhodinovú skladbu Music in Twelve Parts a prezradil, že pripravuje operu na motívy Kafkovho Procesu. .

Hudobný publicista Pavel Klusák si na tento koncert spomína ako na hypnotický zážitok. „Jeho dĺžka bola špecifická, napriek tomu deväťdesiatdeväť percent publika vydržalo až do konca,“ hovorí. „Z koncertu potom odchádzalo opantané zvukom a rytmom, úplne inak sme vnímali čas,“ hovorí. Glass vtedy na pódiu vytrval celý čas, dokonca si do zákulisia vyžiadal posteľ. Klusák sa s ním pri tejto príležitosti stretol dvakrát a spomína si naňho ako na mimoriadne činorodého človeka. „Je to osobnosť, intenzívne až manicky aktívna,“ hovorí. „Je úplne zaujatý hudbou a asistentka mu musela pripomínať, že sa ponáhľa na letisko.“