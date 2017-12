Problémy sveta by možno vyriešilo počúvanie relaxačných zvukov

Hudobník Peter Machajdík uvažuje nad stavom sveta – pozoruhodnou zvukovou inštaláciou Tolleranza v košickej Kunsthalle.

9. apr 2015 o 19:34 Ľubomír Jaško

Môže mať hudobník výstavu? Peter Machajdík zrejme áno. Inštaláciou v košickej Kunsthalle vyzýva všetkých odvážlivcov, aby spolu s ním skúsili objavovať štyri strany zvuku.

Machajdík je experimentátor, vždy otvorený žánrovému prelínaniu a v zahraničí je naším najhranejším autorom. S Milanom Adamčiakom a Michalom Murinom vytvoril legendárnu formáciu Transmusic Comp a hoci pred pár rokmi dotiahol do Bratislavy Jona Anderson zo skupiny Yes, s ktorým spolupracoval tiež, domáce publikum sa s ním stále iba oboznamuje.

Košický projekt Tolleranza vychádza z jeho komorných inštrumentálnych skladieb a skúseností so sound-artom. Upozorňuje, že pri ňom netreba zabúdať na to, že zvuk je fyzikálna veličina a že je vždy iný – podľa toho, kde človek stojí. „Návštevník vníma zvuk z rôznych strán,“ hovorí. „Priestor Kunsthalle mi umožnil pracovať aj s rozličnými výškovými úrovňami zvuku. Hudba znie chvíľu z jednej, a potom zas z inej strany. Zvuky sa prelínajú a stretávajú. Dôležité je nehýbať sa a čakať, kým človek zvuk zachytí. Potom si ho môže vychutnať.“

Podľa tohto popisu sa to možno nezdá, ale projekt Tolleranza je naozaj výstava. Zvuky dopĺňa vizuálna zložka, dve videá, ktoré Peter Machajdík nakrútil na cestách po Európe. Sú úvahou o konfliktoch, ktorí ohrozujú svet. Keďže Machajdík je umelec-nomád, je prirodzené, že chce rozprávať o tolerancii, pretože bez nej nie je možný kultivovaný život ani progres v umení.

Aby návštevníkom výstavy neponúkal príliš smutný záznam sveta, depresívnu náladu mierni obrazom i zvukom. „Použil som detailné zábery očí, ktoré sa na záznam celý čas pozerajú - a symbolizujú pozitívny pohľad na svet. Sú víziu do budúcna - my to všetko predsa vidíme a vieme si predstaviť aj kladné riešenia,“ hovorí. „Zvukové prostredie je ladené relaxačne a meditatívne. A v tom je vlastne celý trik a tolerancia súčasne. Existujú aj nádejné riešenia všetkého zlého.“

Košice sú v posledných rokoch pre Petra Machajdíka dôležité. V Košiciach organizuje bienále zvukového umenia Sound City Days/Mesto zvuku. Na jeseň chce spolu s akademickým maliarom Zbyňkom Prokopom otvoriť pre študentov košickej Technickej univerzity Soundlab, ateliér zvukového umenia. Na projekt je hrdý: „V stredoeurópskom priestore to bude čosi unikátne,“ hovorí. „Študenti pochopia, že ani architektúra a elektrotechnika sa bez zvukov nezaobídu.“

Výstava Tolleranza v košickej Kunsthalle potrvá do 19. apríla.