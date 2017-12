Zvolenské DJGT sa rozlúčilo s muzikálom Cigáni idú do neba

Zvolen 3. januára (TASR) - So svetoznámym muzikálom Cigáni idú do neba sa dnes rozlúčil umelecký súbor zvolenského Divadla J. G. Tajovského (DJGT). Tento jeden z jeho najhranejších titulov mal premiéru v decembri 1997.

Muzikál opúšťa zvolenskú scénu aj napriek argumentu jeho režiséra Ľubomíra Pauloviča, že by každé divadlo malo mať legendárny profilový titul a na zvolenskom javisku by ním mohli byť Cigáni. V tomto regióne sú už však podľa slov riaditeľky činohry Marcely Krškovej "obohratí". Vlani v októbri mali stú reprízu a dnešná demiéra bola 104. predstavením. Scénu ani kostýmy však Zvolenčania nebudú likvidovať či rozpredávať. Šéfka DJGT totiž nevylučuje návrat muzikálu na zvolenské javisko o tri - štyri roky.

V súčasnosti má divadlo v repertoári 16 titulov, každý by mali hrať aspoň raz do mesiaca. Zákon o divadle hovorí, že ak sa šesť týždňov predstavenie nehrá, musí divadlo robiť "oprašovačku", čo si žiada ďalšie financie. Vzhľadom na obohranosť sa muzikál Cigáni idú do neba dostával do programu sporadickejšie.