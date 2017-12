V každej jaskyni žijú draci

11. apr 2015 o 20:42 Eva Andrejčáková

Svetoznámy surrealista Jan Švankmajer vystavuje v Bratislave svoje beštie. Pracuje s fenoménom smrti, jeho diela sú však oslavou života a pripomienkou, že aj my sme ako deti verili v zázračno.

Sú to ozajstné príšery. Na prvý pohľad z nich vanie čosi nevysvetliteľne desivé, sprevádzané sladkastým nádychom smrti, ktorá bezočivo púli na ľudí svoje buľvy a škodoradostne sa im smeje do očí. V prítmí chodby pred dverami mestského bytu by zjav ktorejkoľvek z nich mohol okoloidúcemu obyvateľovi domu spôsobiť vážny šok, vyvolať nočnú moru. Zo smrti totiž máme prirodzený strach. Ibaže zároveň ide o život. A v tom je ten vtip.

Zdesenie a úsmev

Ani si nevieme predstaviť, aké množstvo črepín mŕtveho sveta nás obklopuje. Hľadá a nachádza ich svetoznámy český surrealista, výtvarník a filmár Jan Švankmajer. V praxi to vraj vyzerá tak, že keď na webe nájde dobrú ponuku, napríklad, že na Filipínach ktosi predáva uschnutú žraločiu hlavu, ihneď sa v ňom ozve zberateľská vášeň a zo všetkých síl sa ju usiluje získať. Z úlomkov hornín, plodov, mušlí, prírodnín, kameňov najzvláštnejších tvarov, z lebiek či kostí zvierat a zrohovatených zvyškov ich kedysi živých tiel vytvára nový svet. Je fascinujúci, fantastický, strašidelný a pritom taký krehký, až človeku stisne srdce. Pohľad naň pod názvom Kabinet Jana Švankmajera ponúka čunovská galéria Danubiana vďaka publicistovi Ivanovi Melicherčíkovi, jedinému zberateľovi jeho diel v českých a slovenských končinách. Jeho zbierku tvorí 46 objektov-exponátov „beštií“ Jana Švankmajera. Prečudesné nehybné tvory sú výnimočné vo svojom živom výraze, presvedčivé v prirodzenej hmote a precízne v remeselnom spracovaní. Vyvolávajú na tvárach ľudí prekvapenie, zdesenie a detský úsmev zároveň.



Arcimboldeskná hlava z mušlí, 1996