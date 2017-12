Monkey Business: Nahí už vystupovať nemôžeme

Populárna česká funková kapela Monkey Business v máji vydá nový album Sex and Sport? Never! Sebavedomia má kapela dosť, spevák Matěj Ruppert si dokonca myslí, že sú najlepšou kapelou v strednej Európe.

12. apr 2015 o 15:19 Marek Hudec

Populárna česká funková kapela Monkey Business v máji vydá nový album Sex and Sport? Never! Spieva na ňom aj Marta Kubišová. Sebavedomia má kapela dosť, spevák Matěj Ruppert si dokonca myslí, že sú najlepšou kapelou v strednej Európe. V piatok vystúpia v Bratislave.

Na vrchole českej populárnej hudby sa držíte už roky. Ako sa vám to darí?

„Máme zvláštne postavenie, nenazval by som to vrcholom. Ani sa tam nemôžeme dostať, pretože spievame po anglicky, teda naše pesničky nie sú pre každého. Veľmi poctivo si aj vyberáme, kde vystupujeme, povedal by som, že sme popovým undergroundom. Za našu výhodu považujem to, že máme silnú skupinu fanúšikov, dokonca nám ani neubúdajú. Vždy sme sa však snažili myslieť v prvom rade na seba, aby sa tie pesničky páčili nám. A myslím si, že sme dobrá, možno dokonca najlepšia kapela v strednej Európe.“

Prečo?

„Skvelo hráme, máme výborné pesničky, máme najlepšiu pódiovú šou široko-ďaleko.“

Vaša skupina je známa tým, že vystupuje v netradičných kostýmoch. Pripravili ste si niečo pre Bratislavu?

„Narobili sme si problémy, keď sme si to kedysi vymysleli. V kapele nie je nik, kto by sa móde venoval, a pritom si garderóbu musíme meniť tri až štyrikrát ročne, keď už máme také meno. To je náš štandard. Samozrejme, aj teraz máme nové kostýmy, ale nebudem vám o nich nič prezrádzať.“

Raz ste sa vyhrážali fanúšikom aj nahotou. Teraz to nehrozí?

„Nahí sme mohli vystúpiť asi pred pätnástimi rokmi. Dnes už nie.“

video //www.youtube.com/embed/R8p8q4x9AA0

Obliekli ste si už aj ružový latexový kostým. Považujete sa za exhibicionistu?

„Áno, som exhibicionista. Rád sa predvádzam, hovorím to úprimne. Som rád, ak ma ľudia spoznávajú, alebo keď sa na mňa usmeje pekné dievča a povie, že sme zahrali dobrú pesničku.“

Obhajovali ste raz českého rappera Řezníka. Predával tričká s nápisom Znásilnenie je skvelé a vy ste povedali, že ak umelci neporušia zákon, nemali by ich cenzurovať. Neľutujete váš výrok?

„Súhlasím s tým, tie tričká to bola silná káva. Neboli však určené deťom, Řezníka počúvajú dospelí. Deti si na internete nachádzajú oveľa horšie veci. Mne sa Řezníkove pesničky nepáčia, nikdy by som si to tričko nekúpil – je ohavné. Sloboda a demokracia však musia fungovať za všetkých okolností. Nemôžete ich ohýbať, keď sa vám to páči.“

Lenže existujú zákony, ktoré morálku upravujú.

„To je úplne v poriadku. Napríklad to, že istý druh obsahu sa vysiela až po desiatej hodine. Tento druh cenzúry, na ktorej sa väčšina ľudí zhodne, je správna. Lenže existovali aj časy, keď boli zakázané dlhé vlasy aj pesnička We No Need No Education od Pink Floyd bola zakázaná.“

Kde vidíte hranicu medzi morálnym a nemorálnym?

„Pre mňa je úplne zrejmá, je ňou trestno-právna zodpovednosť. Ak je Řezníkova tvorba proti zákonom našej krajiny, potom súhlasím s tým, aby bola cenzurovaná.“

Vy ste mali na obale odseknutú hlavu a americký obchod iTunes sa ho rozhodol tiež cenzurovať. Naštvalo vás to?

„Áno, ale potom som sa snažil vcítiť do ich situácie. Prílišná politická korektnosť nás zviazala, mnoho vecí dnes nehovoríme, pretože by sme mohli niekoho uraziť. Stále predsa existuje dobré správanie.“

Na vašom novom albume spieva Marta Kubišová, spolupracovali ste už aj s americkou speváčkou Joan Baez. Ako sa vám to podarilo?

„Deň pred koncertom k dvadsiatemu výročiu Nežnej revolúcie nám organizátori povedali, že v Prahe je práve Joan Baez. Či by ju nemohli zavolať a či by sme s ňou nezahrali jednu pesničku. Samozrejme, že sme s tým súhlasili. A vtedy sme sa s ňou dohodli, že by sme niekedy mohli spolupracovať aj viac. Dokonca nám navrhla, či by sme ju ako kapela nesprevádzali na nejakom turné. Ešte by som dodal, že mám na Joan jednu veľmi silnú spomienku. Krátko pred pádom režimu vystupovala v Bratislave a na pódium pozvala Václava Havla. Okamžite ju odstrihli z televízneho prenosu a komunistické orgány ju vyhostili z krajiny. Zo spomienok mojich rodičov som nadobudol pocit, že to možno práve ona rozpútala revolučnú náladu v Československu.“

Teraz vraj chystáte operu.

„Občas som si zaspieval operu. Nielen na koncertoch Monkey Business, ale aj pre potešenie kamarátov. Na niekoľkých oslavách ma počul spievať aj jeden dirigent a ten mi navrhol, že by mi napísal jednu áriu. Považoval to za dobrý vtip. Predpokladal, že by som ju predviedol v Národnom divadle. Predstavenie sa volá Rudá Marie a je to jedna časť zo slávneho českého seriálu Rodinka.“