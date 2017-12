Čítam u Kaliho

Cez deň zabojujte o kreslo vo výklade kníhkupectva a večer si vyberte kino so slovenským filmom alebo nórske televízne dobrodružstvo.

Kníhkupectvo K.K. Bagalu, Bratislava, od 10.00 – do 17.00

Sedeli ste už vo výklade? Je to super – nemusíte sa ani predvádzať, a predsa môžete byť dôležití. Hlavne, keď patríte medzi čitateľov slovenskej literatúry. Tí sa v týchto dňoch doslova bijú o pohodlné kreslo vo výklade bratislavského kníhkupectva vydavateľa K. K. Bagalu. Od piatku minulého týždňa v ňom nepretržite od desiatej rána do piatej popoludní sedia čitatelia a čítajú slovenské knihy.



Čítaciu akciu vo výklade odštartoval raper Zverina úspešnou knihou Roger Krowiak.

Foto – Gabriel Kuchta

Výnimkou nebol ani čas včerajšieho nedeľného obeda. „Práve končí druhá hodina, ktorú som mala vyhradenú,“ hovorí Bratislavčanka Ivana, v rukách s čerstvo vydaným románovým debutom Petra Balka Vtedy v Lošonci. Číta vraj veľa doma, nevynímajúc slovenskú literatúru, takže ani chvíľu nezapochybovala, že treba prísť a čítať si vo výklade. Je to ako doma, a ešte to má hodnotu navyše. Dobrá motivácia je to však aj pre tých, čo doma toľko čítať nestíhajú. Ako Mária, čo práve prišla striedať. „Budem tu hodinu. Vďaka akcii som si konečne vyhradila čas na čítanie,“ hovorí.

Ak by ste si mysleli, že čitateľov treba silou mocou zháňať, ste na omyle. Hlásia sa sami cez facebook a vopred si dohadujú čas, ktorý chcú stráviť čítaním vo výklade. Podľa toho im totiž vydavateľ robí zľavu na danú knihu. Prichádzajú hlavne mladí ľudia, ale v kresle si už čítala aj babička a kvôli čítaniu pricestovali cez víkend aj tri čitateľky až zo Žiliny. Akcia s názvom Čítam u Kaliho trvá celý tento pracovný týždeň. Minulý piatok ho postupne odštartovali raper Zverina, moderátor Ludwig Bagin a poetka Mirka Ábelová.

Presných 56 hodín vyhradených tento týždeň na čítanie má vydavateľ už beznádejne obsadených. Kto to chcel v tejto chvíli skúsiť, stále môže, hoci zľavy podľa počtu odčítaných minút už fungovať nebudú. To by však hádam nemusel byť problém.

Týždeň slovenského filmu

Bratislava Kino Lumiere

Na pripomenutie, čo všetko vlani v našej kinematografii vzniklo, slúži nová prehliadka Týždeň slovenského filmu. Začína sa povedkovým filmom Slovensko 2.0, ktorý spolu vytvorilo desať režisérov, medzi nimi Mišo Suchý, Peter Kerekes, Peter Krištúfek, Zuzana Liová a napríklad aj Juraj Herz. Dostali za úlohu na niekoľkominútovej ploche povedať, čím sme sa za posledných dvadsať rokov stali, a ako dvadsať rokov môže vstúpiť do našich osobných životov.

Okrem neho je v dnešnom programe nový film Jara Vojteka Tak ďaleko, tak blízko a tú kurióznejšiu časť slovenskej filmovej tvorby zastupuje dokument Arcibiskup Bezák, zbohom.

Kon-tiki

TV Tip Jednotka 20.20

Dobrodružný film Kon-tiki stál pätnásť miliónov dolárov a patrí medzi tie najdrahšie, aké v Nórsku vznikli. V tomto žánri to však nie je bohviečo a nórsky tím si naozaj zaslúžil, že bol pred dvomi rokmi nominovaný na cudzojazyčného Oscara. Vytvoril veľké a napínavé kino. Kontúry jeho príbehu sú dobre známe, je to sfilmovaná cesta nórskeho námorníka a dobrodruha Thora Hereydala, ktorý chcel dokázať, že Polynézia sa dala osídliť z Peru, ešte pred Kolumbom, a aby o tom, nebolo pochýb, zostrojil starodávnu plť bez klincov. Nebola to však ľahká cesta a dvojica režisérov Joachim Ronning a Espen Sandberg ju zobrazili v podstate ako divadelnú drámu z jedného pódia, do ktorej vstupujú otázky morálky aj konflikty náboženského presvedčenia.

