Zomrel spisovateľ Günter Grass

Hrošia koža by bola horšia ako spomienky na SS

Netúžil schovávať sa ani utekať pred minulosťou. O svojom mladíckom očarení nacistickými ideami rozprával spisovateľ Günter Grass celé desaťročia.

„Žiadna krajina nemá právo ukazovať na druhú. Všetci nech si latrínu čistia pekne doma,“ hovoril Günter Grass pred deviatimi rokmi, keď vyšla jeho biografická kniha Pri šúpaní cibule. Hoci to bol veľký rodinný príbeh, médiá si všímali najmä pasáže, v ktorých písal o svojom členstve v nacistických jednotkách SS.

Grass nerozumel správaniu tlače, nechápal, prečo píše o „šokujúcom zistení“ a v rozhovore pre Guardian pripomínal, že o tom hovoril už v šesťdesiatych rokoch, akurát si to vtedy nikto nevšímal. Napriek tomu však na otázky novinárov ochotne odpovedal.

Oscar a zlé sny

Do Waffen–SS vstúpil ako tínedžer, keď vraj ešte nevedel, že je to zločinecká organizácia. Videl ho skôr ako elitný spolok. Veľmi rýchlo sa však zranil a z vojny vystúpil skôr, ako by stihol niekoho zraniť. Lenže, priznáva, Nemecku veril a do konca veril aj jeho víťazstvu vo vojne. Vo svojom literárnom diele sa Grass neustále minulosťou zaoberal, a nielen svojou, aj nemeckou. Napokon, podľa románu Plechový bubienok nakrútil legendárny režisér Volker Schlöndorff film a získal zaň Zlatú palmu v Cannes aj cudzojazyčného Oscara.

Bol to metaforický obraz o tom, ako ľudia ľahko podliehajú politickým klamstvám, povrchne načrtnutým ideám a ľahko zblúdia na cestu zla.

Cena za nobelovku

Grass hovoril, že napriek veľkému úsiliu vyrovnať sa s minulosťou vo svojej úlohe celkom neuspel. „Stále hibernuje v mojich snoch,“ vravel.

V roku 1999 dostal za svoje dielo Nobelovu cenu a rozhodne nepatril medzi tie prípady, ktoré by odborníci alebo verejnosť spochybňovali.

Jeho písaniu iste prospelo aj rozhodnutie, že sa pred sebou nikdy nebude skrývať. V rozhovore pre Guardian povedal: „V živote stále čelím jednej otázke: Nechám si narásť hrošiu kožu a budem ignorovať útoky? Alebo ich nebudem ignorovať a nechám sa zraňovať? Rozhodol som sa, že sa nechám zraňovať. Pretože keby som si nechal narásť hrošiu kožu, necítil by som okrem rán nič iné.“

(kk)