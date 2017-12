Fajčenie vo francúzskych filmoch je ohrozené

Catherine Deneuve a Alain Delon bez cigarety? Niekto takú predstavivosť má

13. apr 2015 o 19:15 Kristína Kúdelová

Vo francúzskom parlamente môže pristáť zákon, ktorý by zakazoval výskyt cigariet vo filme.

Filmové umenie je niekedy hrou na nepredstaviteľné. A tentoraz by sa do nej chcela pripojiť aj francúzska poslankyňa Michele Delauney. Navrhuje upraviť a rozšíriť platnosť zákona, ktorý vylučuje výskyt tabaku vo verejných priestoroch. Keby jej návrh prešiel, francúzski herci by si už viac pred kamerou nezapálili.

Dnes sa taká predstava môže zdať absurdná, ale Francúzi k nej už raz mali celkom blízko.