Z priekopníckej spoločnosti sa stane koncentrák

Vízia, ktorá sa už uskutočňuje. Americký spisovateľ Dave Eggers straší knihou Kruh všetkých tých, čo v prostredí sociálnych sietí úspešne ničia zvyšky svojej sociálnosti.

15. apr 2015 o 9:16 Ľubomír Jaško

Najbežnejšia charakteristika knihy Kruh znie: Vizionársky román o rizikách internetového veku. Problémom však je slovo vizionársky. To, o čom Dave Eggers píše, je už prítomnosťou.

Lajkujte svojich kolegov

Mae Hollandová vzala miesto vo vychytenej spoločnosti, teraz už aj ona v kalifornskom sídle premýšľa o novej verzii sveta a uskutočňuje ju. Tá spoločnosť sa volá Kruh a je to nový level globálnej firmy. Chce uľahčiť život užívateľom sietí a zjednotiť všetky ich aktivity do jedného profilu. Zamestnáva tisíce ľud v extramodernej budove, kde majú k dispozícii obchody, internát (lebo nie vždy zamestnanec stihne z práce odcestovať domov) aj nápady, ako sa po práci zabaviť.

Zakladatelia Kruhu, tajomní a kultoví, mysleli na všetko. Predovšetkým na rozširovanie počtu monitorov, ktoré zamestnanec potrebuje k práci. Jeden nestačí, na druhom treba vstupovať do internej komunikácie, tretí poslúži na vonkajšiu sieť, ďalší ho prepojí s marketingom a zase iný so supervízorom.

Všetci sú srdeční a nápomocní. A Mae Hollandová postupne objavuje sieť kontroly, hecovania do lepších výsledkov a morálnych napomenutí. Nepatrí sa končiť o piatej, je dobré chodiť na teambuildingové akcie, žiť s Kruhom a pre Kruh, lajkovať aktivity kolegov a – to predovšetkým – deliť sa so zvyškom sveta o súkromie. Vlastne súkromie neexistuje. V jednej chvíli sa premietne na stenu veľkými písmenami: Súkromie je krádež.

Falošné náboženstvo

Dave Eggers veľmi zaujímavo píše o tom, ako sa Kruh angažuje. Ako cez kamery dokáže monitorovať celú planétu a postupne pritlačí na politikov, aby boli transparentní. Súkromie je predsa rajom intrigánov!

Kruh je sektou, kultom, korporáciou aj miestom psychického teroru zabaleného do kariérneho rastu a kecov o premene sveta. Eggers sa sugestívne pýta: Ako sa z flexibility a tvorivosti stáva falošné náboženstvo a z priekopníckej spoločnosti koncentrák? Vyzýva na ostražitosť, pretože je vždy namieste. Nejde len o to, aby človek nezredukoval svoj život na sériu lajkov a statusov. Ohrozená je reálna sloboda a jedinečnosť prežívania ľudskej existencie.

Jedna z otázok je dokonca až politická. Je v protikorupčnom ťažení najdôležitejšie nastaviť mechanizmy kontroly?

Kniha Kruh je strašidelný príbeh. Eggers v nej až unavuje detailnosťou opisov virtuálneho otročenia, ktoré je pracovnou náplňou hlavnej postavy. Preto je to čítanie nebezpečné pre pracovníkov callcentier a zákazníckych liniek. Môže ich priviesť k depresii, ak jej doteraz náhodou odolávali.

Máme to pod kontrolou

My ostatní si povieme, že je to predsa len kniha, musí zveličovať a naša závislosť na „sociálnosti“ je pod kontrolou.

Mimochodom, americký prozaik sa usiluje o alternatívne prístupy k realite aj mimo knižných príbehov. Založil nezávislé vydavateľstvo, vydáva štvrťročník s novou literatúrou a pomocou oral history rozpráva o porušovaní ľudských práv. Je iniciátorom 826 Valencia, mládežníckeho poradenského centra, ktorého pobočky vznikli už aj v Európe.

A ozaj, nezabudnite dať tejto recenzii na webe lajk.