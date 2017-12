Filmovú koprodukciu Kráľ zlodejov zachranili slovenské peniaze

Bratislava 6. januára (TASR) - Nestáva sa často, aby slovenské peniaze zachraňovali zahraničné filmy, skôr naopak, väčšina slovenských filmov posledného ...

6. jan 2003 o 15:31 © TASR 2003

Bratislava 6. januára (TASR) - Nestáva sa často, aby slovenské peniaze zachraňovali zahraničné filmy, skôr naopak, väčšina slovenských filmov posledného desaťročia by najmä bez českej finančnej podpory vôbec nevznikla. Aj preto pôvodom český režisér Ivan Fíla prirovnáva dokončenie svojho druhého celovečerného filmu Kráľ zlodejov priam k zázraku. Ambiciózny projekt dokončuje v týchto dňoch so slovenským producentom Rudolfom Biermannom vďaka investícii silnej slovenskej finančnej skupiny. Jeho nedokončený film stál takmer dva roky ladom potom, čo ho pôvodná nemecká producentka nedokázala dofinancovať. "Je to výnimočný prípad. Do vstupu slovenského producenta bolo do filmu, ktorý je veľkou európskou koprodukciou štyroch štátov, investovaných sedem miliónov mariek a napriek tomu sa nedarilo projekt dokončiť. Myslím, že v histórii českej a slovenskej kinematografie takýto prípad neexistuje," myslí si režisér Fíla, ktorý má na konte 15 dokumentárnych a krátkometrážnych filmov a úspešnú celovečernú filmovú drámu Lea. Scenár o malom ukrajinskom chlapcovi, ktorého si kúpi bývalý cirkusový artista a urobí z neho zlodeja, napísal režisér Fíla už pred desiatimi rokmi podľa skutočných príbehov opustených východoeurópskych detí pretĺkajúcich sa v západnej Európe. Silný príbeh začal nakrúcať v lete 2000 na Slovensku, čiastočne na podobných miestach ako svoj prvý hraný film Lea. "Slovensko mám rád, zbožňujem popradskú krajinu, pre mňa je to možno najkrajšia krajina na svete, lebo je šialene fotogenická, poetická a magická," priznáva režisér Fíla, ktorý žije striedavo v Čechách, v Nemecku a v Los Angeles, ale neváhal nakrúcať ani vo východoslovenskej rómskej osade Letanovce. "Také osady už málokde na svete existujú," tvrdí režisér. Ako priznáva, členov svojho filmového štábu musel posmeľovať, aby sa nakrúcania medzi stovkami Rómov neobávali a nakoniec všetko dobre dopadlo.

V medzinárodnom obsadení si zahral aj slovenský herec Marko Igonda, ktorý už má skúsenosti so zahraničnými filmami. Hlavnú úlohu malého krála zlodejov zveril režisér desaťročnému Jášovi Kultiasovi z Petrohradu, do ktorého na základe jeho výkonu vkladá veľké nádeje. Jeho "pána" stvárnil juhoslovanský herec Lazar Ristovski, známy z Kusturicovho Undergroundu.

"Skutočný kráľ zlodejov v Berlíne ukradol pre svojho pána za rok 500 tisíc mariek!" spomína na reálny svet svojich filmových hrdinov Ivan Fíla. Záverečnú fázu nakrúcania realizoval v novembri 2002 z veľkej časti v Bratislave a momentálne je uprostred dokončovacích prác, ktoré chce stihnúť do konca marca, aby sa film mohol uchádzať o účasť na jednom z najprestížnejších filmových festivalov. "Ak by to vyšlo, mal by Kráľ zlodejov svetovú premiéru v Cannes," netají ambície režisér Fíla.

UPOZORNENIE: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.