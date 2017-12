Juraj Kemka: V hlave nosím kartotéku smiešnych týpkov

Okrem iného sa usiluje prízvukovať, čo v tejto krajine funguje pod úroveň. Napríklad niektorí diváci v divadle - treba im brať mobily z rúk priamo počas predstavenia.

16. apr 2015 o 10:43 Eva Andrejčáková

Vďaka svojim komickým úlohám pôsobí JURAJ KEMKA často streštene, no v práci je na seba náročný. V legendárnej Partičke zostával akoby v tieni, no keď nedávno získal televízne ocenenie OTO, mnohí diváci sa potešili, lebo si už dávno získal ich sympatie. V poslednom čase sa zviditeľnil aj ako seriálová postava, stále sa však predovšetkým úspešne podieľa na výrobe mladého slovenského humoru.

Cítite televízne ocenenie ako záväzok, alebo vás to nechalo chladným?

Zostal som dosť prekvapený, lebo v spoločnosti Lukáša Latináka a Tomáša Maštalíra, z ktorých jeden je najviac smiešny a druhý najviac idol, som to sám sebe prial najmenej. Ale veľmi som sa potešil. Keďže som celkom zodpovedný človek, tak ma to, samozrejme, zaväzuje naďalej si udržať doterajšie pracovné nasadenie. Často mám pocit, že robím veci aj na viac ako sto percent, ale pri divadle to nie je žiadna výnimka.

Baví vás práca v televízii rovnako ako divadlo?

Zdá sa mi, že momentálne ma dokonca telka baví aj o trošku viac. Vnímam ju vo svojej práci ako oživenie. Po toľkých rokoch takmer dennodenného skúšania a hrania v divadle som vyčerpaný. Napríklad tento týždeň hrám každý boží večer, od pondelka až do soboty. Cítim veľkú únavu, možno je to vekom, možno jarou, neviem, ale verím, že sa to znova preklopí, lebo divadlo je pre mňa stále srdcová záležitosť.

Opäť spolupracujete na zábavnej relácii, popri tom hráte v seriáli. Čo vás na tom najviac baví?

Všetko. V seriáli stretávanie sa s novými tvárami, novou energiou. Divoké kone sú prvým seriálom, kde som dostal väčšiu postavu, s ktorou sa môžem "vyhrať". A v Kredenci ma baví práca s mojimi obľúbenými ľuďmi a kamarátmi, improvizácia aj spoluvytváranie scenárov. Mám šťastie, že si môžem zarábať svojím koníčkom. To nemôže povedať veľa ľudí.



V novej zábavnej reláciia Kredenc s Petrou Polnišovou. Foto - Tv Joj

Ako vznikajú scenáre?

Kredenc si vytvárame sami. A sloboda, ktorú pri tvorbe máme, je úžasná. Písanie scenárov ma láka, aj keď zatiaľ som sa k tomu nedostal. Veď v tejto krajine je toho toľko, o čom sa dá písať. Námetov na žarty je tu neúrekom. Občas nejaký námet vymyslím a scenár potom napíše moja žena Adriana, ktorá pre Kredenc sem-tam píše aj svoje vlastné námety. Veľmi ju to baví. Všetci, čo v ňom účinkujú, sú aj autormi námetov a skeče si píšu sami. Stáva sa, že scenáre dostávame na poslednú chvíľu, čo je pre mňa niekedy oveľa inšpirujúcejšie, ako keby som sa ich učil tri dni vopred. Improvizácia často výsledku pomôže. Nemusíme sa scenára striktne držať a to ma na tom baví.