Bez karavanu do Hollywoodu nechoďte

Život na kolesách je blízky všetkým hercom.

16. apr 2015 o 13:01 Alena Štifilová

Ten, kto nešoféroval karavan a nestrávil v ňom aspoň časť svojho detstva, by sa nemal nazývať pravým Američanom. Herec Jeff Daniels nie je jediný, kto spája americkú identitu s obytnými vozmi.

Willie Nelson je legenda americkej country hudby. A tiež nespútaný živel, ktorý nahral viac ako sto albumov, celý život bojuje za legalizáciu marihuany (niekoľkokrát ho preto zatkli), štyrikrát sa oženil (prvá žena ho fyzicky týrala) a stal sa otcom siedmich detí.

Polovicu roka žije na Maui na Havaji, v ekokomunite, kde každý dom využíva slnečnú energiu a jeho susedmi sú Woody Harrelson, Owen Wilson či Kris Kristofferson, a polovicu roka na ranči v Texase.

Keď sa ho však Joe Nick Patoski, autor jeho biografie Willie Nelson: An Epic Life opýtal, ktoré miesto považuje za svoj pravý domov, ukázal na stôl a vnútro autobusu, kde sa rozprávali. To je jeho skutočný domov, Honeysuckle Rose, autobus, ktorý ho od roku 1979 sprevádza na každom turné. Dokonca, aj keď je doma na ranči v Spicewoode v Texase, často v ňom prespáva, je to totiž miesto, kde, ako on hovorí, často zažíva „obnovu svojej osobnosti“. O jeho láske ku karavanom rozpráva aj dokumentárny seriál Extrémne obytné vozy, ktorý v týchto dňoch vysiela stanica Travel Channel (prvý diel má premiéru 22. apríla 2015 o 20.00).



Country spevák Willie Nelson s reportérom Nickom Patoskim vo svojom karavane.

Čas byť sám so sebou

Nelson nie je jedinou umeleckou dušou, ktorá sa len na kolesách cíti dostatočne slobodná. Herec Matthew McConaughey, mimochodom takisto Texasan, vlastní tri legendárne americké karavany značky Airstream, nezameniteľné svojimi oblými tvarmi z tridsiatych rokov a alumíniovým dizajnom. Dva z nich stoja na jeho pozemku a s tretím cestuje na každé nakrúcanie. Rok 2008 dokonca strávil celý kempe pre karavany v Malibu, do 80-tisícového zrenovovaného modelu Airstrem Ocean Breeze z roku 1958 sa zmestil aj so svojou tehotnou partnerkou, modelkou Camillou Alvesovou.

„Vždy som miloval šoférovanie,” hovorí 45-ročný herec. Doteraz najviac, presne 13 865 kilometrov najazdil naprieč Amerikou počas promo turné k filmu Sahara trvajúcemu šesť týždňov. „Šoférovanie je ideálne v tom, že konečne máte príležitosť tráviť čas sám so sebou. Pre mňa je to navyše jediné miesto, kde sa môžem naplno oddávať hudbe. A je to aj najlepší spôsob, ako vidieť krajinu.”

Dnes má s modelkou Alvesovou už tri deti a bez problémov zoberie celú rodinu na trojmesačný výlet z Texasu do Los Angeles, New Orleansu a Brazílie. Hovorieva, že nasadnúť do karavanu je ten najúžasnejší spôsob, ako zmeniť život na jedno neuveriteľné dobrodružstvo.





Herec Matthew McConaughey pred svojím karavanom Airstream model Flying Cloud z roku 1954.

Každý chce Airstream

„Nemyslím, že by ste sa mohli nazvať pravým Američanom, kým sa neposadíte do karavanu,” mieni aj Jeff Daniels. S Robinom Williamsom pred rokmi nakrútil komédiu Rodinná dovolenka a iné nešťastia, v ktorej prepracovaný otec rodiny namiesto leteniek na Havaj prenajme RV (obytný voz) a zhrozenú rodinu zoberie na road trip po Colorade.