Tip na víkend: Kým Norman zažil Psycho, tak si založil motel

Ak sa naplnia predpovede počasia, tak sa víkend oplatí stráviť v spoločnosti televíznej obrazovky.

18. apr 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, kk, mog

Batesov Motel

Sobota TV TIP / ČT2 23.05

Keď Hitchcock prvý raz uviedol do kín horor Psycho, tak vydal pre kiná veľmi prísne nariadenie: „Nikoho, ani prezidenta Spojených štátov, ani anglickú kráľovnú, ani brata majiteľa kina, nesmú vpustiť do sály po začiatku filmu.“ Dôvodom bolo, že filmovú klasiku považoval za takú šokujúcu, že chcel, aby si to diváci vychutnali celé.

Dnes už slávny záver tejto klasiky pozná hádam každý. Príbeh nakrútený podľa knihy Roberta Blocha bol voľne inšpirovaný životom skutočného vraha Eda Gaina, ktorého odsúdili v sedemdesiatych rokoch. Jeho filmový dvojník sa volá Norman Bates, človek s dvoma identitami. Na jednej strane sympatický a nesmelý, na druhej nebezpečná beštia.

Na úspech Psycha sa snažilo nadviazať niekoľko slabých filmových pokračovaní a najnovšie aj Batesov Motel, ktorého príbeh sa odohráva pred udalosťami prvého filmu. Norman je zatiaľ mladík, ktorý sa prvý raz začína prepadať do priepasti šialenstva.

Spolu s mamou prichádza po rodinnej tragédii do odľahlého mestečka s mnohými tajomstvami a zakladajú si tu podnikanie v podobe motelu pri hlavnej ceste. Čoraz častejšie však mladík zažíva výpadky pamäti a v okolí sa vynárajú prvé obete.

Príbeh seriálu sa rozbieha mimoriadne pomaly, akoby jeho tvorcovia zatínali pazúry do televíznej obrazovky, len aby sa na nej mohli udržať aspoň desať sezón. S tým, že jeho záver všetci poznáme, sa vyrovnávajú vymýšľaním nových záhad, ktoré však vyriešia v priebehu niekoľkých epizód.

Seriálu nechýba mysteriózne čaro podobné Mestečku Twin Peaks, či detektívkam Agathy Christie – čomu pomáha aj vidiecke prostredie a jeho zvedaví obyvatelia.

video //www.youtube.com/embed/Z0jBeCbMt_g

Cyrus

TVTIP Nedeľa / TV JOJ 23.15

Rozvedený, k alkoholu náchylný, miestami zúfalý a miestami smiešny muž stretne peknú a sebavedomú ženu, ktorá oňho prejavuje záujem. Správne sa v ňom ozýva podozrenie, že to asi bude sen. Nie je. Tá zaujímavá žena má oňho záujem aj na druhý, aj na tretí deň, správne vytušila, že ten chlap je napriek nenablýskaným prejavom fajn.

Napriek tomu precitnutie čaká jedného aj druhého. Už nie sú dvadsiatnici, a keď si zakladajú nový vzťah, prinášajú si do nich aj svoju minulosť.

Režiséri, bratia Mark a Jay Duplassovci sa v mladosti nechali formovať nezávislou vetvou americkej kinematografie a v tejto komédii ukázali, ako sa dajú mladícke ambície skombinovať s kultivovanou a múdrou zábavou. Na svoj film nemali veľký, ale napriek tomu celkom slušný rozpočet, za ktorý si mohli dovoliť do hlavných úloh obsadiť Johna C. Reillyho, Marisu Tomei a Jonaha Hilla.

video //www.youtube.com/embed/0G0bYpMQ-fI

Klub poslednej nádeje

NEDEĽA TV TIP / HBO 20.00

V roku 1985 je Ronov svet je plný rodea, tipovania, špinavých karavanov a ľahkých dám. Keď sa dozvie, že má AIDS a ostáva mu tridsať dní života, neprepadne sebaľútosti. Chce žiť a spraví pre to všetko. Americkí lekári si s chorobou nevedia poradiť a tak mu neostáva nič iné, ako siahnuť po alternatívnej liečbe, aj keby to malo byť za hranou zákona. Neschválené lieky začne pašovať cez hranice do USA, aby dal nádej sebe aj iným smrteľne chorým zúfalcom.

Film so šiestimi nomináciami na minuloročného Oscara premenil na víťazstvo hneď tri z nich. Víťaznú sošku za hlavnú mužskú postavu právom získal Matthew McConaughey, ktorý do postavy chorého elektrikára Rona schudol tak drasticky, že bolo vidno každú šľachu na jeho tele. Za stvárnenie HIV-pozitívnej transgenderovej ženy si Oscara pre herca vo vedľajšej úlohe odniesol spevák Jared Leto.

video //www.youtube.com/embed/xxxxxxx

U8utPuIFVnU