Yoda asi kedysi naozaj žil. Ako mních

V Anglicku objavili listinu, je na nej postava podozrivo podobná hrdinovi zo Star Wars.

19. apr 2015 o 15:03 Kristína Kúdelová

LONDÝN, BRATISLAVA. Fanúšikovia Star Wars to veľmi dobre vedia. Yoda, majster z rytierskeho rodu Jedi, je starý niekoľko storočí a rozpráva zastaraným, tak trochu smiešnym jazykom. Vedia však, že v 14. storočí naozaj existoval? Listina z Britskej národnej knižnice ich o tom možno presvedčí.

Siedma epizóda Hviezdnych vojen bude mať premiéru koncom roka, štúdiá Disney zatiaľ len zverejnili jemne tajomný trailer s Harrisonom Fordom v úlohe Han Sola. Takto málo stačilo, aby sa hneď ľudia dostali do sveta filmovej fantázie a zaoberali sa – v podstate hlúposťami. Niekedy aj v pracovnom čase.

Napríklad pracovník londýnskej knižnice Julian Harrison našiel medzi starými listinami jednu, na ktorej je vyobrazený mních – nesmierne podobný Yodovi. Drobné telo, veľké ostré uši, sutana... Až sa musel čudovať: Je to možné?

„Rád by som povedal, že je to Yoda a že ho namaľoval niekto, kto sa preniesol v čase až do stredoveku,“ cituje ho časopis Nouvel Observateur. „Tá kresba sa však v skutočnosti viaže k biblickému príbehu o Samsonovi a jej autor musel mať evidentne bezbrehú fantáziu!“

Listina pochádza z juhu Francúzska a je vraj súčasťou dekrétov pápeža Gregora IX. George Lucas vytváral Star Wars v druhej polovici 70. rokoch a kedysi priznal, že sa pri vymýšľaní postáv i deja inšpiroval všeličím, aj Bibliou.

Dnes už hviezdny svet nekomentuje, opustil ho a práva na pokračovanie predal štúdiám Disney, sčasti aj preto, že si to fanúšikovia, nespokojní s vývojom nových epizód, želali.