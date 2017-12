Tip na pondelok: Trochu duchovnej stravy, alebo blbec na večeru

V Bratislave sa začína festival spojený s cenou Anasoft litera. V kinách je ešte stále maďarský western Mirage.

20. apr 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, kk

Anasoft litera fest

Galéria Krokus, 19.00, Bratislava

„Keď som začínal a ukázal svoje pokusy, veľmi často som sa stretol s reakciou typu – to môže robiť každý. Bol by som veľmi rád, keby sa tak stalo v duchu apoollinairovského výroku ´každý je básnikom´,“ povedal pred pár rokmi Milan Adamčiak v rozhovore so súputníkom Michalom Murínom. Sledujúc tvorivé cesty, ktorými tento pozoruhodný konceptuálny umelec prešiel, môžeme byť vždy radi, že s jeho osobnosťou prichádzame do styku.

Akustická performancia tohto hudobníka, muzikológa, autora experimentálnej poézie, tvorcu akustických objektov, inštalácií a nekonvenčných hudobných nástrojov otvorí dnes večer v bratislavskej galérii Krokus skupinovú výstavu práve jeho dielom.

Pod hlavičkou niektoré moje príbehy poznám. niektoré počúvam. niektoré vidím. sa predstaví skupina slovenských výtvarníkov, ktorí sa radi spájajú s fenoménom literatúry. Aj výtvarníci sú rozprávačmi, dokonca svoje vizuálne príbehy niekedy približujú s dôrazom na text. Tým skôr, že ide o úvodnú akciu festivalu Anasoft litera fest, ktorý sa touto akciou práve začína a potrvá celý týždeň.

Chce takto priblížiť diela Petra Berényiho, Svätopluka Mikytu, Kataríny Poliačikovej, Dezidera Tótha a Ľubomíra Ďurčeka, čiže umelcov rôznych generácií, ktorým je blízky konceptuálny prístup k umeniu.

Festival Anasfot litera bude každý deň prinášať stretnutia a čítačky s finalistami literárnej súťaže. Tohtoročnými finalistami, diela ktorých vybrala odborná porota zo 189 prihlásených, sú Peter Balko, Juraj Briškár, Peter Juščák, Ivan Kolenič, Márius Kopcsay, Richard Pupala, Veronika Šikulová, Erik Šimšík a Pavel Vilikovský.

Na festivale bude chýbať finalistka Alta Vášová. Súčasťou festivalu sú aj kreatívne workshopy písania, diskusie či koncerty či divadlo. Viac informácií nájdete na www.anasoftlitera.sk.

Jeden blbec na večeru

Jednotka 20.20

Parížski buržuji si kedysi vymysleli krutú zábavku. Každú stredu organizovali u seba doma večeru a vždy na ňu pozvali aj jedného prostoduchšieho človeka, ktorému nahovorili, že ich veľmi zaujíma to, čo robí, čomu sa venuje, čomu verí. Počúvali a v duchu sa mu vysmievali. Skutočný príbeh.

Francúzsky režisér o tom najprv napísal divadelnú hru, potom aj nakrútil výborný film. Aj hlupák, aj buržuj budú za svoje správanie potrestaní. Ale predtým sa ešte udeje vecí!

Úspech filmu zaznamenali aj v Amerike a hneď urobili remake so Stevom Carellom v úlohe hlupáka. Mieru komiky nenavážili zďaleka tak presne, ako Francúzi, ale kontúry príbehu sa v tom ešte dajú nájsť. Jedine, žeby nie, a v tom prípade hrozí, že to divákov odradí od pozerania, keď budú televízie vysielať pôvodnú verziu... To by bola škoda!

Mirage

Kino Mestská scéna Martin 18.30

Plagát filmu k Mirage vyzerá impozantne. Je na ňom Isaach de Bankolé, má slnečné okuliare a vyzerá nepreniknuteľne a nekompromisne zároveň. Plagáty bývajú neraz klamlivé, sľubujú viac, ako vo filme je - tento však nie. Režisér Szabolcs Hajdu je jedným z najväčších talentov súčasnej maďarskej kinematografie a vôbec nie je náhoda, že jeho meno vo svete zaznamenali už dávno.

Vo filme Mirage poľahky zlúčil umelecké ambície so zmysluplným, aktuálnym príbehom. Viete, že v našom regióne sa mimoriadne darí modernému otrokárstvu? Je dosť možné, že ste sa s ním ešte nestretli a Szabolcs Hajdu vás možno prekvapí, aké podoby má. Maďarsko sa veľmi neponáhľalo mu s týmto filmom finančne pomôcť. Našťastie, pomohli mu Slováci, a tak Mirage prišiel do kín ako maďarsko-slovenská koprodukcia, na čo môžeme byť hrdí.