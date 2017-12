Williams je čert, má rešpekt

Neprišiel síce v čase svojej najväčšej slávy, ale aj tak bol bratislavský koncert anglického speváka Robieho Williamsa udalosťou. Aspoň pódiovou.

20. apr 2015 o 10:22 Kristína Kúdelová, kk

Robbie Williams sa narodil preto, aby vystupoval na veľkých pódiách a pred veľkým davom. To bolo jasné od začiatku, ako sa v deväťdesiatych rokoch dostal na scénu. Kto pozná jeho koncertné nahrávky, iste si pamätá, ako pri spievaní hrdo volal domov: „Hej, mami, práve spieva tvoj syn. Ľúbim ťa!“

V sobotu večer spieval prvýkrát na Slovensku. Do Bratislavy už neprišiel ako obrovská popová hviezda v čase najväčšej slávy. Prišiel ako hudobný živel, sebavedomý spevák a zabávač, ktorého rešpektujú aj tí, čo by si v živote nedali jeho album do prehrávača. Tak trochu ako diabol, čo si trúfa, že publikum zhypnotizuje, aj keď jeho prínos hudbe sa v posledných rokoch zmenšoval.

Bratislavský koncert začal príznačne piesňou Let Me Entertain You. Agentúry na prvom mieste zaznamenali, že mal blond vlasy a na nich nasadené rožky. Obliekol sa bez ohľadu na módne trendy, bol v trblietavom saku i sukni, ktorú si občas ponadvihoval.

V roku 1995 odišiel zo skupiny Take That a mal zopár hitov. Nielen svojich, bez komplexov prerábal hity kolegov, napríklad Georgea Michaela. Slovenskému publiku zaspieval Feel, Millenium, Come Undone aj Angels.

Williams predáva milióny albumov, je od roku 2004 členom britskej Siene slávy a v roku 2012 vystupoval počas záverečného ceremoniálu na olympiáde v Londýne. Napriek tomu to v Bratislave skúsil na chvíľu skromne, rodinne, na pódium prišiel jeho otec Pete a s gitarou spievali pieseň Better Man.