Nenávisť už dostáva u Tarantina tvár

Quentin Tarantino dokončuje western Hateful Eight. Prekonal počiatočnú nechuť, teraz mu problémy robí už len sneh.

20. apr 2015 o 12:26 Kristína Kúdelová

„Bude to špeciálne, bude to vtipné, bude to divoké, bude to provokujúce.“ Na filmový festival Tribeca prišiel producent Harvey Weinstein a povedal, ako bude vyzerať nový film Quentina Tarantina The Hateful Eight.

To je ten, ktorý ani nemal vzniknúť, aspoň pred rokom to tak vyzeralo. Scenár k filmu vtedy unikol na internet a Quentin zostal riadne znechutený. „Tento film už asi nenakrútim,“ tvrdil vlani na festivale v Cannes. „Možno príbeh vydám ako knihu, možno z toho urobím divadelnú hru.“

Krv po občianskej vojne

K jeho rozčarovaniu vtedy asi prispela ešte jedna vec - úspech seriálov. Režisér kultovej Pulp Fiction akoby v tom období prestával veriť v to, že ľudia ešte chcú chodiť do kina, nevidieť desať príbehov, ale iba jeden.

Našťastie, prešlo ho to a jeho fanúšikovia si už mohli pozrieť teaser. Nie je v ňom veľa, je postavený tradične na údernej grafike a starostlivo vybranej hudbe. Je dlhšie známe, že Tarantino film nakrúca vo westernovom štýle, že to bude príbeh z obdobia po občianskej vojne a osem cudzincov v ňom bude mať rovnaký, krvavý osud. Osem rovná sa nenávisť, píše sa v teaseri na záver.

Herecké úlohy tentoraz dostali Kurt Russell, Channing Tatum, Samuel L. Jackson aj Bruce Dern.

Dovolilo si nesnežiť

Tarantino je veľký obhajca filmového média a vytáča ho blahorečenie digitálu. Tentoraz nakrúca na 70 mm a s čistými prostriedkami. Napríklad, žiadne snehové delo, ale klasické čakanie na sneh.

To je vraj teraz aj jediný jeho problém. „Kto neverí v zmenu klímy, nech príde na náš pľac,“ povedal Weinsten pre Deadline. „Nakrúcame v oblasti, kde vždy nonstop snežilo. Len tento rok nie.“