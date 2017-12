Oasis sa predsa vrátia

Podľa denníka Daily Mail sa bratia Gallagherovci chlapsky dohodli, že slávnu britpopovú kapelu obnovia na budúci rok.

20. apr 2015 o 17:05 kul

Slávna britpopová kapela sa rozpadla po ich nezhodách v roku 2009. Denníku sa podarilo zistiť, že bratia sú na dobrej ceste k tomu, aby sa pomerili a sú ochotní o návrate k Oasis komunikovať.

Možno ich na to motivovali iné kapely, ktoré sa teraz po rokoch vracajú na hudobnú scénu ako Blur či Gorillaz. Noel Gallagher síce predtým neustále túto možnosť odmietal, v januári počas rozhovoru pre magazín Q priznal, že by si to možno predsa len rozmyslel – z finančných dôvodov.