Tip na utorok: Anasoft, Sado alebo britský pop-rock

Máte chuť na osemdesiate? Do Bratislavy príde Bonnie Tyler. Ak nie, vyberte sa na čítačku s Pavlom Vilikovským alebo otvorte čerstvé číslo časopisu Sado.

21. apr 2015 o 0:00

Bonnie Tyler - Speváčka, ktorá klame hlasom

Aegon aréna NTC Bratislava, 20.00 hod

Kariéra britskej pop-rockovej speváčky Bonnie Tylerovej ukazuje, že sa dá zostať v povedomí celé desaťročia aj s jednou či dvoma hitovými pesničkami.

Ak by sme sa dokázali vrátiť v čase na nejakú diskotéku z osemdesiatych rokov, určite by sme na nej počuli jej chrapľavý hlas. Akurát, že by sme si za ním možno predstavovali niekoho drsnejšieho, nie blondínu trochu v štýle Lady D.

Svoju kariéru Bonnie Tyler začala v roku 1969 ako sedemnásťročná, vyhrala v miestnej talentovej súťaži. „Nikdy ma nenapadlo, že to bude môj začiatok kariéry a že v roku 2015 budem ešte stále koncertovať,” povedala pred koncertom v Bratislave.

Jej prvý album The World Starts Tonight vyšiel v roku 1977, z neho pochádza singel More Than a Lover. Nasledujúci album už obsahoval aj slávny hit It´s a Heartache, z ktorého sa predalo milióny singlov. Pieseň sa zapáčila aj Karlovi Gottovi či Marii Rottrovej. Naspievali pod názvom Jen se hádej.

O päť rokov prišiel ďalší veľký hit Total Eclipse of the Heart. Táto rocková balada sa dostala na vrchol americkej hitparády, ale získala aj nomináciu na cenu Grammy v kategórii skladba roka. Vraví, že na slávnostný ceremoniál: „V prvých radoch sedeli tí najväčší speváci, na ktorých si len spomeniete. Bol tam Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie. Jednoducho úplne všetci...“ Pieseň dodnes hrajú rádia, v Česku ju prespievala Leona Machálková pod názvom Zatmenie.

K legende pop-rocku Bonnie Tyler sa vracajú aj mladí interpreti. Lucie Vondráčková v piesni Vítr interpretovala jej skladbu I Need A Hero, ktorá bola vo svojej ére akousi hymnou mládeže.

Po Bratislave bude jej turné pokračovať koncertmi v Brne, Ostrave i v Prahe, kde už kedysi nahrávala s Pražským filharmonickým orchestrom slávne hity kapiel ako U2, Beatles, REM. Do Bratislavy prichádza prvý raz.

Zuzana Uličianska

Už nedepiluj! Kultivuj sa

Vychádza tretie číslo časopisu Sado.

Galéria Nedbalka, Bratislava 18.00

Už nedepiluj! Kultivuj sa. Autorom tohto hedlajnu je básnik Ivan Štrpka. Ak o tom chcete vedieť viac, pozrite sa do Sado. Tretie číslo autorského časopisu a galérie v jednom práve vydáva výtvarníčka Dorota Sadovská. Presne pred desiatimi rokmi vyšiel tento špecifický „public art“ prvýkrát. Vyvolal mnoho reakcií – vizuálna podoba totiž odkazovala na lifestylový či módny časopis. Tak to bude aj teraz, pričom stále ide o nekomerčný projekt a ojedinelú formu, ako dostať umenie medzi ľudí. Časopis približuje autorkinu tvorbu z obdobia posledných piatich rokov. Je charakteristická dôrazom na telesnosť, módny priemysel a presahy fotografie do trojrozmerného priestoru. V ojedinelom periodiku nájdeme popri nich aj materiály domácich a medzinárodných teoretikov, literátov, výtvarníkov či fotografov, ktorí reflektujú autorkinu tvorbu – napríklad Viktora Čecha, Rudolfa Filu, Kataríny Bajcurovej či Tona Stana. Čerstvé tretie číslo sa uvádza do života dnes večer v bratislavskej galérii Nedbalka. Hosťom večera bude kapela Saténové ruky.

(ea)



Premaľba Rudolfa Filu na fotografii Tona Stana pre tretie číslo časopisu Sado.

Vilikovský, Šimšík + Archívny chlapec

ČÍTAČKA, KONCERT / Artforum, Bratislava 19.00



Foto SME - Vladimír Šimíček

Dvojnásobný víťaz ceny Anasoft Litera Pavel Vilikovský minulý rok vydal novelu Letmý sneh, ktorá pozostáva z piatich menších príbehov. Jeho hlavný hrdina v nich hľadá odpovede na základné otázky života či lásky.

Rovnako náročnú tému rozoberá vo svojej próze aj debutant Erik Šimšík. V jeho Hegemónii vystupujú obyčajní ľudia, ktorí robia bežné chyby a snažia sa pochopiť zmysel svojho bytia. Z kníh budú čítať spisovateľka Daniela Kapitáňová a raper Lyrik zo skupiny Zlokot.

Hudobne večer obohatí folkový spevák Archívny chlapec, ktorý spieva po slovensky zväčša len s gitarou. Pesničkár, ktorý je cez deň bezpečnostným technikom a večer pesničkárom. Začiatkom roka vydal svoj prvý album Zvery.

(mh)