Ringo je členom siene slávy

Do Rockandrollovej siene slávy pred niekoľkými dňami uviedli ďalšie hudobné osobnosti, aj Ringa Starra. Yoko Ono sa čuduje, prečo tak neskoro.

21. apr 2015 o 15:38 Marek Hudec, mh

Do Rockandrollovej siene slávy pred niekoľkými dňami uviedli ďalšie hudobné osobnosti, aj Ringa Starra. Yoko Ono sa čuduje, prečo tak neskoro.

„Možno tomu nikto neuverí, ale Ringo Starr bol najvýznamnejším členom Beatles,“ vyhlásila prekvapivo Yoko Ono, kedysi manželka Johna Lennona. Zdôvodnila to tým, že Ringo bol mimoriadne citlivý, veril v silu lásky a mieru.

Je pre ňu úplne nepochopiteľné, prečo tak dlho musel čakať na to, kým ho uvedú do Rockandrollovej siene slávy. Citoval ju hudobnáý magazín NME.

Posledný z Beatles

Sieň slávy je múzeum v americkom Ohiu, do ktorého každoročne uvedú niekoľko osobností, ktoré významne ovplyvnili svet hudby. Podmienkou napríklad je, že vybrať ich môžu až 25 rokov po tom, ako vydali svoj debutový album.

Ringo Starr je mimochodom aj posledným členom Beatles, ktorému takto vzdali poctu aj ako sólovému umelcovi. Pritom kapela má v múzeu svoje čestné miesto už viac ako dve desaťročia.

Starrovi zároveň odovzdali aj cenu za hudobnú výnimočnosť. Je síce známy najmä ako bubeník, práve on však spieval v pesničkách ako Yellow Submarine a With a Little Help From My Friends.

video //www.youtube.com/embed/laRyswIO_-g

Čo je za výberom

Okrem neho sa pred niekoľkými dňami do múzea dostali aj Bill Withers, Lou Reed či skupina Green Day.

V poslednom čase bola inštitúcia Siene slávy kritizovaná za to, že výber hudobníkov ovplyvňuje malá skupina ľudí, ktorá môže podliehať tlaku nahrávacích spoločností.