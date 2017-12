Tip na stredu: Majiteľ Grammy si zahrá s džezovou čiapkou

Bratislava bude v stredu večer plná hudby: zahrá džezová hviezda Gregory Porter, ozvú sa slávne filmovú melódie a na plátne sa objaví Led Zeppelin.

Gregory Porter

KONCERT / Stará tržnica, Bratislava 19.00

Minulý rok vyhral Grammy za album Liquid Spirit, teraz americký spevák Gregory Porter vystúpi na Slovensku. Jeho energické skladby vdýchli džezu novú energiu a dokazujú, že tento žáner stále dokáže pritiahnuť záujem verejnosti.

„Porter je nováčikom, pri ktorom si veľké džezové vydavateľstvá vydychujú od úľavy,“ píše vo svojej recenzii redaktor denníka The Guardian. Naráža tým na to, že Porter dokáže dobre komunikovať s publikom a tvorí pesničky, ktorých melódie si môžete pri chôdzi pospevovať.

Publicisti chvália jeho barytón, charizmu a soulové prvky v jeho hudbe. Aj vďaka tomu získal zmluvu s významným džezovým vydavateľstvom Blue Note.

Porter vyrastal v kalifornskom Bakersfielde, kde bola jeho mama ministerkou. Práve ona mu predstavila staré nahrávky slávneho džezového klaviristu a speváka Nat King Cola, ktorý bol pre Portera veľkou inšpiráciou.

Spevácku kariéru odštartoval vystúpeniami v malých kluboch v San Diegu, tam študoval. Čoskoro spieval v muzikáli Ain´t Got Nothing But the Blues. Vďaka tomuto výkonu sa mu podarilo uplatniť aj na Broadwayi.

Možno by bol aj skvelým futbalistom, keby si nezranil plece. Ani na jeho bratislavskom koncerte nebude chýbať charakteristická zimná čiapka na jeho hlave. Tú si totiž neskladá, v jednom rozhovore naznačil, že dôvodom je kožná operácia. Ľudia si však už na ňu zvykli, je súčasťou imidžu, on sám ju označuje za „džezovú“ čiapku.

Jeho koncert doplní rakúska speváčka Susana Sawoff a slovenské trio hudobníkov Talent Transport.

Led Zeppelin: Celebration Day

ZÁZNAM KONCERTU / Kino Lumière, Bratislava 20.30

V roku 2007 sa stalo niečo zdanlivo nemožné. Členovia legendárnej rockovej skupiny Led Zeppelin, jednej z mála kapiel v histórii, ktorá svojou popularitou mohla súperiť s Beatles, sa takmer po tridsaťročnej prestávke opäť stretli na jednom pódiu.

Koncert, na ktorom odohrali šestnásť nesmrteľných piesní, bol venovaný zakladateľovi spoločnosti Atlantic Record a blízkemu priateľovi Ahmatovi Ertegunovi.

Z dvadsiatich miliónov záujemcov sa lístky ušli len niekoľkými tisícom z nich, tento jednorazový koncert bol vypredaný v priebehu niekoľkých minút. Kino Lumiére v rámci cyklu Music & Film premietne legendárny dvojhodinový zážitok už po druhýkrát.

Koncert poteší najmä svojou výnimočnou technickou kvalitou a dokonale presnou súhrou pôvodnej trojice Johna Paula Jonesa, Jimmyho Pagea a Roberta Planta doplnenej o mladého Jasona Bonhama, syna zosnulého bubeníka Johna Bonhama.

Filmová hudba

KONCERT / Slovenská filharmónia, Bratislava 19.00

Pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra zaznejú v priestoroch Slovenskej filharmónie známe filmové melódie. V programe, samozrejme, nesmie chýbať klasik tohto žánru, americký skladateľ John Williams a jeho slávne zvučky z E. T. Mimozemšťana, Indianu Jonesa alebo zo Schindlerovho zoznamu, ktoré tvoril počas dlhoročnej spolupráce s režisérom Stevenom Spielbergom.

Napriek svojmu vysokému veku (83 rokov) je Williams stále veľmi činným, veď tento rok zhudobní aj ďalšie pokračovanie Hviezdnych vojen. Od iných skladateľov na koncerte ľahko spoznáte aj motívy zo série Mission Impossible alebo Jamesa Bonda.

Spomedzi novších filmov program doplnia Piráti Karibiku od pôvodne nemeckého rodáka Hansa Zimmera, známeho dunivými rytmami a husľovými melódiami.