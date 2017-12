Las Ketchup sa riadia mušketierskym heslom: Jedna za všetky, všetky za jednu

Miláno 7. januára (TASR) - Jedna za všetky, všetky za jednu - týmto mušketierskym heslom sa riadia sestry zo španielskej skupiny Las Ketchup, ktorá sa stala prekvapením roka 2002.

Tri hviezdy - Pilar (29), Lola (26) a Lucia (19) Muňozové sa nielen v hudobnom svete preslávili hitom Aserejé, z ktorého sa už na svete predalo 2,5 milióna nahrávok. Hoci tento hit vznikol náhodou a spieva sa v ňom o chlapcovi, ktorý nevedel po anglicky a tak na diskotéke komolí text americkej piesne Rapperďs Delight, ujal sa už aj na futbalových štadiónoch a jeho verzie sa úspešne presadzujú v mnohých krajinách, vrátane Slovenska.

Futbalisti, ktorí skórujú, imitujú pohyby odpozerané z piesne, v Nemecku sa zase preslávila nemecká verzia Aserejé o kancelárovi Gerhardovi Schröderovi a zvyšovaní daní, na Slovensku sa pieseň ujala v zábavnej relácií Uragán pod titulom A sereme.

A čo na úspech vravia Las Ketchup? "Je nádherné vidieť, ako všetci spievajú a tancujú v rytme našej piesne. Na ceste nás zastavujú ľudia a vravia: je to síce len pieseň, ale priniesla nám do života šťastie a to sa peniazmi nedá zaplatiť," uviedla Lola v rozhovore pre dnešné vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera.

O tom, že príbuzenské puto sa podpísalo aj pod choreografiu, svedčí aj fakt, že sestry vymysleli tanečné pohyby podľa svojho vkusu bez akéhokoľvek hašterenia. "Choreografiu sme vymysleli v jedno nudné popoludnie. Pilar "má na svedomí" točenie bokmi a kríženie rúk, tak vlastne vznikla prvá časť, ja postupne dvíham ruky a točím ich a Lucia pridala pohyb s rukami na čele," upresňuje Lola.

Príbuzensko-pracovný vzťah má podľa Loly svoje výhody a nevýhody. "Výhodou je to, že sme spolu. Poznáme sa veľmi dobre a tento fakt nám uľahčuje prácu. Nevýhodou je možno intimita medzi sestrami - hovoríme o všetkom a niekedy je to kontraproduktívne," hovorí, pričom dodáva, že skupinu drží pokope práve heslo Jedna za všetky, všetky za jednu.

Trio Las Ketchup pochádza z početnej rodinky zo španielskej Cordoby. Celkovo je ich sedem súrodencov (štyri sestry a traja bratia). Názov skupiny je odvodený od umeleckého mena ich otca - Tomate (paradajka).