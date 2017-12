Bonnie Tyler ukázala zmysel pre sebairóniu

Pre starnúcich rockerov máme pochopenie? A čo rockerky, ktoré už tiež nebudú mladšie? V Bratislave vystupovala britská speváčka Bonnie Tyler.

22. apr 2015 o 16:07 Zuzana Uličianska

Bonnie Tyler je žena s úžasne drapľavým hlasom, mladšia však už nikdy nebude. Sama to s veľkým nadhľadom povedala v utorok večer, keď vystupovala v bratislavskej NTC Aegon Aréne.

Na scénu prišla síce v džínsovej bunde s lesklými nášivkami, v ružovom svetríku a kožených nohaviciach, ale našťastie, aj so zmyslom pre sebairóniu.

„Už tomu ani sama nechcem veriť,“ povedala a hovorila o čase, keď v rebríčkoch porážala ešte aj The Wall od Pink Floyd.

Dnes má šesťdesiattri rokov a popritom si v sebe stále nesie niečo z tínedžerky z Walesu, ktorá pred zrkadlom imitovala Tinu Turner a spievala do kefy na česanie.

Ten hit patrí jej

Bonnie Tyler povedala, že cesta od spievania po kluboch k prvému albumu jej trvala sedem rokov a túto etapu života fanúšikom pripomenula piesňou Lost in France. Prvý veľký hit It’s a Heartache zaradila do úvodu, neskôr pridala Straight from the Heart od Briana Adamsa či Have You Ever Seen the Rain?

Hlas zostáva stále jej najväčšou devízou, vie s ním pracovať celkom výnimočne, hoci možno už nie celkom vo všetkých polohách. Pozoruhodné je, že nie je odkázaná na vydávanie výberových platní – pred dvomi rokmi ju Veľká Británia nominovala na Eurovision so singlom Believe in Me z jej posledného albumu Rock and Honey.

V druhej polovici koncertu divákov potešila aj bluesovou skladbou Janis Joplin, ktorá by už dnes mala vyše sedemdesiat rokov, a zaznel aj slávny song Tiny Turner Simply The Best Tiny Turner. Tyler sa pochválila, že ho ako prvá naspievala ona, len v jej podaní sa hitom nestal.

Rockerská nostalgia

„Are you ready?“ spýtala sa a nasledovala pieseň Total Eclipse of the Heart. Na ňu Slováci čakali najviac.

Bol to koncert s nádychom nostalgie, časť publika si ju užívala, ale tu i tam sa roztancovali aj mladší. Bonnie Tyler na scénu vytiahla aj svojho dlhoročného manažéra a manžela, ktorý ju sprevádza na každom jej koncerte vyše štyridsať rokov.

Hoci hala nebola úplne plná, nebolo v nej ani smutno. Rockerka v rokoch odišla bez veľkých prídavkov, ale obecenstvo nechala v príjemnej nálade.