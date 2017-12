Kto sa stráca vo svete, nech počúva Blur

Legenda britpopového žánru, skupina Blur vydala po dvanástich rokoch nový album The Magic Whip. Nechýba mu mladícka energia ani reflexia súčasných úzkostí.

22. apr 2015 o 16:24 Marek Hudec

Môžeme to nazvať obdobím návratu starých hviezd žánru britpop. Pred pár dňami denník Daily Mail písal o tom, že sa bratia Gallagherovi dohodli na obnovení kapely Oasis. Ich najväčší rivali zo skupiny Blur ich však stihli predbehnúť a nahrali po dvanástich rokoch novinku s názvom The Magic Whip.

Album ponúkli na vypočutie cez službu iTunes týždeň pred tým, ako ho oficiálne zverejnenia budúci utorok. Zrejme tak chceli fanúšikom ponúknuť ochutnávku, kým si ho kúpia. Že obe kapely ožijú, už ani nikto nečakal, keďže sa ich členovia dlho hádali, rozpadli sa a urážali sa cez médiá.

video //www.youtube.com/embed/oo55vzpL85w

Päť voľných dní

Blur svoj posledný album zverejnili v roku 2003 pod názvom Think Tank a než by ho kapela úplne dokončila, stihol ju opustiť gitarista Graham Coxon. Zo skupiny bola zrazu trojčlenná zostava, ktorá nemohla pokračovať a tým zlomila srdce mnohým svojim fanúšikom.

Nádej im vrátilo oznámenie koncertného turné o šesť rokov neskôr. Blur však popreli, že by chystali aj nové pesničky.

Nečudo, veď ich spevák Damon Albarn odvtedy rozbehol úspešnú sólovú kariéru, pred rokom napríklad vydal výborný album Everyday Robots. Nehovoriac o tom, že práve pripravuje aj muzikál Alica v krajine zázrakov a novinku s Gorillaz. Počas spoločného koncertovania sa mu však spolu s ostatnými členmi Blur ponúkla príležitosť nahrať niečo nové. V Ázii sa im vtedy nečakane naskytlo päťdňové voľno.

Mali vtedy hrať na tokijskom festivale, no ten z neznámych príčin zrušili. Z nudy sa rozhodli skryť do malého hongkonského štúdia a začali improvizovať bez toho, aby vedeli, čo z toho vznikne.

Vytvorili pätnásť nedokončených pesničiek, no Damon Albarn pochyboval, že by sa niekedy ocitli vo výkladoch hudobných predajní. „Máme síce niekoľko silných melódií, no môže z nich vzniknúť jeden z tých albumov, čo nikdy nevyjde,“ povedal pre magazín NME.

Napriek tomu pesničkám dal šancu a stálo to za to. Aj po dlhoročnom odlúčení dokázali uspokojivo vzkriesiť jedinečnú atmosféru a kreatívnu energiu zo svojich starších albumov a zároveň pôsobiť veľmi súčasne a emotívne.

A silných melódií tam veru je niekoľko.

Exotické zvuky a pohľadnice

Na obale albumu je neónový pútač so zmrzlinou obklopený niekoľkými čínskymi znakmi. Jeho autor Tony Hung sa inšpiroval pohľadnicami a fotografiami, ktoré si Albarn priniesol zo svojich ázijských ciest.

Spolu s názvom The Magic Whip obal odráža mnoho extrémov: „Zmrzlina vo Veľkej Británii, ohňostroj v Číne a politický bič,“ záhadne opísal svoje inšpirácie Hung.

Základ pesničiek síce vznikol vo veľmi krátkom čase, no Albarn a jeho kolegovia na nich vybudovali premyslené konštrukcie – príkladom môže byť majstrovská skladba Pyongyang, v ktorej dokážu v priebehu šiestich minút ľahko prelaďovať medzi rôznymi štýlmi, inšpiráciami a náladami.

„Pozerám sa z okna na ostrov, kde som uväznený, zajtra možno zmiznem,“ spieva v nej Albarn. Áno, na albume nechýba melanchólia typická pre Albarnovu sólovú kariéru, ale ani dynamické rockové rytmy podobné najznámejšej pesničke kapely Blur Song 2 – pripomenie ju nová I Broadcast.

Blur vždy dokázali pocity osamelosti a nepochopenia vyjadrovať ľahšie než väčšina kapiel. Tvorili hudbu, ktorú si v mladosti púšťa bledý introvert v rifľovej bunde a roztrhaných nohaviciach v zadnej lavici, ale nemusí sa za ňu hanbiť. Na ich novinke pribudli témy populačnej explózie, ekológie a úzkosti človeka obklopeného technológiami a mestským šumom.

video //www.youtube.com/embed/vhDHigkytm8

Zároveň Albarn spieva aj o človeku stratenom v globalizovanom svete, ktorý si už nespomína, kde je jeho domov. Pribudli aj exotické zvuky odkazujúce na krajinu, kde album vznikol.

S mnohými chytľavými la-la-la popevkami a rytmami už Blur v minulosti dokázali do pochmúrnych tém vniesť uvoľnenosť – aj v samote videli nádej a spokojnosť. Vrátili sa ako zrelší, vyspelejší hudobníci. Dokázali nájsť harmóniu medzi ležérnosťou z minulosti a reflexiou moderných strachov.

Blur s novinkou The Magic Whip predviedli ukážkový hudobný návrat s ohňostrojmi, ktorý budú jeho konkurenti ťažko preliezať.