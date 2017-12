Nová komédia Radošincov bude svojským pohľadom na dejiny Slovenska

Bratislava 7. januára (TASR) - Svojský pohľad na dejiny slovenského národa ponúkne nová komédia Radošinského naivného divadla (RND) z pera Stana Štepku Ako sme sa hľadali, ktorú v týchto dňoch nacvičujú v réžii Juraja Nvotu a v premiére uvedú presne o mesiac.

"Je to o hľadaní Slovákov ako národa, ale i chvíľach našich velikánov, keď boli obyčajnými ľuďmi, ktorí pochybujú, váhajú, proste žijú," hovorí Štepka. "Mojou inšpiráciou bolo, keď som našiel v trnavskom archíve list z roku 1548, kde píšu Radošinčania v súrnej veci o nezvestnej žene, ktorá opustila svojho muža," vysvetľuje. Hlavná protagonistka v podaní Anny Vargovej zablúdi v čase. Na svojej ceste tristoročnými dejinami stretne lekára Jessenia, básnika Rakovského, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Adelu Ostrolúcku, Boženu Slančíkovú Timravu, Svetozára Hurbana - Vajanského, ale i Napoleona či Mozarta. Tí by totiž podľa Štepku teoreticky mohli byť na miestach, kade jeho hrdinka chodí.

Celkovo 35 historických postáv tak poskytuje priestor na prezentáciu celého ansámblu RND. Okrem toho sa tu predstaví aj niekoľko novších tvárí súboru. Spolu so študentkami herectva Ľudmilou Trenklerovou a Evou Sákalovou, ktoré sa objavili v poslednej premiére RND, si prvýkrát atmosféru Radošiny vyskúša Milena Minichová, absolventka Košického konzervatória. Podľa Štepku bude nový titul divadla atraktívny pre divákov aj krásnou hudbou Jána Melkoviča, choreografkou je Zuzana Sliacka a dramaturgičkou Mirka Čibenková.

Počas sviatkov Štepka neoddychoval, v priebehu niekoľkých dní napísal prvú verziu nového muzikálu Generál. Aj v tomto prípade siahol po námete do histórie, konkrétne do života Milana Rastislava Štefánika. Generál by mal uzrieť svetlo divadelného sveta s hudbou Jána Melkoviča a v réžii Ondreja Spišáka koncom roka 2003, keď bude divadlo oslavovať 40. narodeniny. V týchto dňoch sa na pulty kníhkupectiev dostáva i čerstvo pokrstená Knižka o Radošine, na ktorej sa okrem Štepku podieľali i historici, etnografi a prírodovedci.