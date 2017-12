Ivana Kuxová: Nebaví ma hrať šťastné ženy

Kondičku si udržuje plávaním a duševný relax jej prináša fotografovanie kolegov v zákulisí. Ivana Kuxová je herečka, ktorá si stráži svoje súkromie.

23. apr 2015 o 9:21 Erika Litváková

Hoci už dva roky žije s kolegom Petrom Brajerčíkom, donedávna o tom vedelo iba najbližšie okolie.

V Modrom salóne Národného divadla sú vystavené vaše fotografie. Ako vznikali?

Fotografujem kolegov počas generálok. Sú to fotky zo zákulisia, kostýmované aj z maskérne.

Ako na vás kolegovia reagujú, keď máte v ruke fotoaparát?

Tešia sa. Namiesto čokolády na premiérach rozdávam fotografie. A o pár rokov je to skvelá pamiatka. Niektorí kolegovia si z nich robia zbierku.

Vôbec im neprekáža, že fotíte v zákulisí?

Neberú ma ako paparazza. Ale keď som robila výstavu, každému zvlášť som telefonovala a pýtala si súhlas.

Uvažovali ste aj nad tým chopiť sa toho koncepčnejšie?

Je to len koníček, ktorý ma baví popri profesii. Nepotrebujem k tomu dramaturga, režiséra a niekoho, kto ma obsadí. Krásna sloboda.

Ako dlho fotografujete?

Možno desať rokov. Nikdy som sa tomu však nevenovala z technickej stránky. Nejdem na to cez parametre, skôr spontánne, intuitívne.

Čo vás priviedlo k herectvu?

S deckami od susedov sme cez letné prázdniny na chate hrávali divadlo. Nad nami mali chatu Čálikovci a spoločne sme si vymýšľali predstavenia. Bola som živé striebro, babka mala známu v televízii a keď hľadali do nejakej inscenácie deti, vzala ma tam. Úplne ma to očarilo, bola som unesená. Po chodbách sa prechádzali ľudia v kostýmoch. Bolo to, ako keby ste vstúpili do rozprávky.

Svet, ktorý vašu detskú dušu osudovo očaril?

Veľmi. Cez množstvo krúžkov, spev, balet, klavír a všeličo možné som neskôr prešla do detského muzikálového divadla Alkana, kde sme mali aj herecké hodiny. Odtiaľ som sa prihlásila na konzervatórium. Po štvrtom ročníku som dostala ponuku z nitrianskeho divadla. Spočiatku som si myslela, že nepôjdem ďalej študovať, keď som už mala ponuku na angažmán.

Ale išli ste?

V Štúdiu L+S som videla dve predstavenia absolventov ročníka Emílie Vášáryovej a Martina Hubu a tie ma úplne nadchli. Videla som, že na javisku stoja silné osobnosti. Človek v štrnástich, pätnástich nemá ešte skúsenosti, z ktorých by vedel čerpať. Uvedomila som si, že herectvo je lepšie študovať na vysokej škole.

Do Nitry ste teda nenastúpili.

Hoci bolo už pár dní po uzávierke, uprosila som pani na dekanáte Vysokej školy múzických umení a prihlášku mi vzala. Hneď na prvýkrát ma prijali. V druhom ročníku som začala hrať v predstaveniach Slovenského národného divadla. Keď sa ma nedávno v sociálnej poisťovni pýtali, odkedy som zamestnaná, vyšlo mi, že som v SND už trinástu sezónu.

S Petrou Vajdovou v hre Jane Eyrová, kde si zahral až tri postavy.

Foto: Jakub Jíra

Hráte v Jane Eyrovej, Madam Bovaryovej, Rechnitz, Je úžasná! a ďalších predstaveniach. Teší vás niektorá hra viac ako iné?

Napríklad Jana Eyrová ma veľmi baví. Hrám tam tri rôzne postavy. Na začiatku kamarátku Eyrovej zo sirotinca, ktorá neskôr zomrie na suchoty. Potom Rochesterovu bláznivú manželku. Stále nevedia, kto je, kde je, len zvuky vydáva. Taký zombík. A keďže je to hra, ktorá je aj paralelou s Brontëovej životom, hrám i manželku Constantina Hégera. Bol Brontëovej profesorom, keď bola v Bruseli, a bola doňho zamilovaná.