Kristen Stewart: Môžem, čo len chcem

Hovorí, že ešte stále žije z dôsledkov rozhodnutí, ktoré spravila ako človek, ktorým dnes už nie je.

23. apr 2015 o 11:13 Erika Litváková

Hovorí, že ešte stále žije z dôsledkov rozhodnutí, ktoré spravila ako človek, ktorým dnes už nie je. Aj keď trhákom Twilight, ktorý ju vyniesol na vrchol, nepohŕda, snaží sa presvedčiť, že to zďaleka nebolo všetko, čo divákom môže ponúknuť.

Celkom nedávno oslávila dvadsaťpäť a to je vek, v ktorom väčšina jej rovesníkov končí štúdium a začína rozbiehať kariéru. Rozhliadajú sa po lukratívnom džobe, snažia sa zorientovať a vybrať si cestu, ktorá ich raz dovedie k úspechu. Kristen Stewart nič z toho nemusí.

Už dnes má všetko, o čom si iní netrúfajú ani len snívať. Vďaka postave Belle Swanovej v piatich upírskych Twilight filmoch, ktoré nakrútila v priebehu štyroch rokov, sa v roku 2012 stala najlepšie platenou herečkou Hollywoodu. Mala vtedy dvadsaťdva a zarobila 27,2 milióna eur. Predbehla tak Cameron Diaz, Sandru Bullock aj Angelinu Jolie.

Podarilo sa jej čosi, čo sa americkým herečkám bežne nepodarí ani za tridsať rokov usilovného budovania kariéry.

Zapálená pre herectvo

„Musím priznať, že ak to niekto pozoruje zvonka, môže vzniknúť dojem, že potom, čo som získala úspech a slávu, môžem si dovoliť čokoľvek. A poviem vám, ono to tak skutočne je. To je na tom perfektné: môžem si robiť, čo len chcem,“ povedala nedávno v rozhovore. „Pred sebou vidím veľkú mapu plnú ciest a musím sa len rozhodnúť, ktorú si vyberiem. Momentálne mám skutočne všetky dvere otvorené.“

Tvrdí, že v živote nejestvuje nič krajšie než môcť robiť veci, ktoré má človek rád. A Kristen je zapálená práve pre herectvo. Je jej veľkou vášňou. Vrhá sa do projektov, ktoré ju herecky posúvajú ďalej. Má ambície každým filmom sa zlepšovať a hoci nepohŕda kinohitmi, starostlivo si vyberá aj umelecky náročnejšie projekty. „Rada hrám v trhákoch, páči sa mi, keď všetci vidia, čo robím,“ povedala.

Kritika nešetrí chválou za jej výkon v Sils Maria (2014), ktorý práve beží v našich kinách. Za vedľajšiu rolu osobnej asistentky starnúcej herečky v podaní Juliette Binoche získala ako vôbec prvá americká herečka v histórii Cézara. Definitívne sa tým zbavila nálepky „upírieho“ dievčaťa. „Mnohí vďaka tomuto filmu celkom zmenia pohľad na Kristen Stewartovú,“ vyjadrila sa kritika.

Vydarený konverzačný film o umení a herectve rozohráva filozofický priestor o starnutí a kolobehu života. V bielych šatách od Chanel ďakovala pri odovzdávaní najmä svojej hereckej kolegyni. „Kvôli tebe som chcela hrať lepšie. Ty si ma zmanipulovala k lepšiemu výkonu,“ adresovala neskôr v rozhovore pre časopis Interview slová vďaky a uznania prvej dáme európskych arthouse filmov Juliette Binoche.



Za film Sils Maria (2014), v ktorom si zahrala s Juliette Binoche, dostala Cézara.

Maturita cez internet

Zdá sa, že Kristen sa umeleckému remeslu herectva učí odjakživa od svojich skúsenejších kolegýň. Mala len desať rokov, keď vo svojom druhom filme, trileri Úkryt (2002), dychtivo načúvala radám svojej kolegyne Jodie Fosterovej.