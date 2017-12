Kmeny im pomohli nájsť cestu z mestských labyrintov

Kniha Kmeny o mestských subkultúrach sa vypredala počas jediného víkendu. Na jej úspech nadväzuje Česká televízia dokumentárnym cyklom.

23. apr 2015 o 15:12 Marek Hudec

„Mestá sú ako väzenia a ich ulice ako labyrinty, z ktorých sa snažíme vymotať. Na ceste za slobodou stretávame spojencov, s ktorými maľujeme paralelné mapy nášho sveta a spisujeme nové mytológie, ktoré nám pomáhajú prežiť,“ píše sa v úvode knihy Kmeny.

V roku 2001 sa tím odborníkov vydal do tmavých pražských kútov a objavil v nich vyše dvoch desiatok novodobých subkultúr, o ktorých vytvoril pútavý lexikón postavený na výborných fotografiách a presných, často humorných esejach.

Téma subkultúr bola taká atraktívna, že sa kniha so štvortisícovým nákladom vypredala počas jediného víkendu. Potenciál v nej uvideli aj filmári a nakrútili o nich dokumentárny cyklus. Nakrúcanie trvalo viac ako rok. Od marca môžu diváci subkultúry spoznávať každú stredu na druhom kanáli Českej televízie.

Niektorí sa chcú zviditeľniť

Námet cyklu priniesol tvorca s prezývkou Vladimír 518, ktorý subkultúram dobre rozumie, veď k jednej patrí – popularitu si získal ako hiphoper a výtvarník. Podľa neho sa niektorí ľudia schovávajú do skupín pred sebou samými. Tí ho však nezaujímali. „Aj keď človek vchádza do skupiny, je to skôr cesta do svojho vnútra,“ povedal v rozhovore pre Aktualne.cz.

Podľa neho je prirodzené, keď sa mladí ľudia túžia niekam začleniť, chcú sa lepšie spoznať. Sám žil najprv v squate s punkermi, z výtvarnej stránky ho zaujímali aj grafity. Myslel si, že nájde lepší svet, no nakoniec stratil ilúzie.

Dnes tieto skupiny sleduje s nadhľadom, už v nich nechce hrať takú významnú úlohu ako kedysi. Na Kmeny neskôr nadviazal témou Kmeny 0, ktoré sa zaoberali subkultúrami v období totality.

Okrem klasických skupín, ktoré sa dajú v takomto súhrnnom projekte očakávať, ako emo, skinheadi, hipsteri či punkeri, sa v ňom objavilo aj niekoľko bizarnejších, aké pri prechádzke nočnými klubmi nestretneme.

Napríklad hackeri alebo virtual existujú len v komunite virtuálnej, neviditeľnej. Jednou z hlavných tém projektu Kmeny je tak aj viditeľnosť. Sú komunity, ktoré sa zviditeľňovať chcú – ako napríklad cosplay, ktorého podstata je, že sa ľudia oblečú do kostýmov svojich obľúbených popkultúrnych postáv. Na druhej strane sú však také, ktoré si nevšimnete, ako ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou. A sú aj také, ktorých zjav na nás môže pôsobiť desivo a ich hlavným cieľom skutočne je odstrašiť.

Kmeň ako v praveku

„Kmeň je jednoducho skupina ľudí, ktorá cíti blízkosť, má spoločný jazyk a ďalšie znakové systémy, ako gestá, ozdoby, módu, prvky životného štýlu a hlavne rituály,“ hovorí dramaturg cyklu Ivo Bystřičan a odkazuje tak na pôvodný význam slova.

Iným spojivom pre subkultúry však môžu byť aj pocity alebo revolta proti útlaku a spoločenskému mechanizmu, vyjadrenie vlastnej jedinečnosti.

„Rozpoznávanie a rozlišovanie vecí do skupín je dôležitým procesom ľudského poznania,“ hovorí Vladimír 518. Vysvetľuje, že nálepky pre nich boli len začiatkom skúmania a priniesli viac otázok, než odpovedí. „To, že niekomu priradíme etiketu, ešte neznamená, že ho dokážeme spoznať,“ dodáva.

Tak ako eseje v knihe písalo viacero autorov, aj dokumentárne snímky nakrúcali niekoľkí režiséri. „Snažili sme sa, aby bol výber subkultúr čo najrozmanitejší. V knihe Kmeny je dvadsaťšesť subkultúr, ale televízny priestor nám umožnil uplatniť len šestnásť epizód,“ hovorí Ivo Bystřičan.

Snažili sa obchádzať stereotypy, s ktorými si niektoré skupiny spájame. Napríklad, že skinheadi sú automaticky aj neonacistami. Tvorí vôbec komunitu značka topánok, dĺžka vlasov alebo koníčky, ktorým sa venujú? Ako vyzerajú miesta, na ktorých sa jej členovia stretávajú? A čo sa stane, keď sa nakoniec vrátia do obývačiek k svojim manželom/manželkám – zhadzujú vtedy svoje masky?

Televízia, to je moc

Prácu tvorcom sťažovala nedôvera uzavretých komunít k televízii. Väčšina príslušníkov subkultúr patrí podľa dramaturga medzi kriticky uvažujúcich ľudí. Televízia pre nich predstavuje mocenskú inštitúciu, a teda súčasť systému. Aj preto sa im nepodarilo presvedčiť všetkých, aby sa na nakrúcaní zúčastnili.

„Buď sme uprednostňovali väčší počet postáv, ktoré majú v skupine rôzne postoje, alebo sme hľadali jednu hlavnú postavu pre film, ktorá zastáva pozíciu vodcu skupiny a k nej sme dosadili druhú postavu, takzvané vlčie mláďa,“ opisuje vznik scenára Vladimír 518.

Príkladom môže byť epizóda Rap, kde sa stretáva vnútorné prežívanie ostrieľaného rapera Oriona a nováčika s prezývkou Refew. Vidíme ho, ako hľadá slová do balady v krčme obklopený kamarátmi. Zatiaľ čo jeden rýmuje nad pohárom piva, druhý nahráva v odhlučnenom štúdiu. Spoločná je však pre nich hudba, tú vnímajú rovnako.

Radšej budeme nenávidení za to, kto sme, než slepo milovaní za to, kto nie sme, hovorí jedna z postáv. Medzitým sledujeme zábery z podzemného klubu, kde sa Orion na pódiu stretáva so svojím publikom. Aj Refew neskôr vystupuje pred obecenstvo a získa mohutný potlesk. Možno tak ako oni dvaja, aj väčšina príslušníkov kmeňov bojuje v živote len o to, aby boli nakoniec pochopení. A to im dodáva silu.