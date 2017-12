V USA zverejnili nominácie na ocenenie Grammy

New York 7. januára (TASR) - V dovedna 141 kategóriách zverejnili dnes v USA nominácie na prestížne americké hudobné ocenenie Grammy, ktoré v tomto roku udelia po 45. raz.

Osem umelcov je pritom nominovaných v piatich kategóriách, pričom v hlavných kategóriách, vrátane albumu, skladby a nahrávky roka sú najväčšími favoritmi Norah Jonesová, Avril Lavigneová, Eminem a Bruce Springsteen. Cenu odovzdajú víťazom 23. februára v Madison Square Garden.









Uvádzame prehľad nominácií v hlavných kategóriách:

NAHRÁVKA ROKA:

A Thousand Miles - Vanessa Carlton

Without Me - Eminem

Don't Know Why - Norah Jones

Dilemma - Nelly featuring Kelly Rowland

How You Remind Me - Nickelback



ALBUM ROKA:

Home - Dixie Chicks

The Eminem Show - Eminem

Come Away With Me - Norah Jones

Nellyville - Nelly

The Rising - Bruce Springsteen



SKLADBA ROKA:

Complicated - Avril Lavigne & The Matrix (Avril Lavigne)

Don't Know Why - Jesse Harris (Norah Jones)

The Rising - Bruce Springsteen (Bruce Springsteen)

A Thousand Miles - Vanessa Carlton (Vanessa Carlton)

Where Were You (When the World Stopped Turning) - Alan Jackson (Alan Jackson)



OBJAV ROKA:

Ashanti

Michelle Branchová

Norah Jonesová

Avril Lavigneová

John Mayer



POPOVÝ VOKÁLNY ALBUM:

Come Away With Me - Norah Jones

Let Go - Avril Lavigne

Rock Steady - No Doubt

M!ssundaztood - Pink

Britney - Britney Spears



ROCKOVÝ ALBUM:

When I Was Cruel - Elvis Costello

C'Mon,C'Mon - Sheryl Crow

Dreamland - Robert Plant

The Rising - Bruce Springsteen

Head on Straight - Tonic



RAPOVÝ ALBUM

The Eminem Show - Eminem

Word of Mouf - Ludacris

Tarantula - Mystikal

Nellyville - Nelly

Diary of a Sinner: 1st Entry - Petey Pablo



COUNTRY ALBUM:

Home - Dixie

Chicks Drive - Alan Jackson

The Great Divide - Willie Nelson

Man With a Memory - Joe Nichols

Halos & Horns - Dolly Parton



