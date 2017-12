Tip na piatok: Aj príbeh nájomného vraha môže byť filmovou bášňou

Dnes môžete vidieť, ako o samurahoch hovorí Jim Jarmusch, v Bratislave vystupujú českí raperi WWW a Pavel Fajt.

Ghost Dog: Cesta samuraja

Kino Lumiere Bratislava 20.15

Jim Jarmusch nevtrhol do svetovej kinematografie preto, aby nakrúcal tak ako ostatní. Preto ani gangsterský film, pod ktorým je podpísaný on, nemôže pripomínať nič, čo dookola vytvárali jeho americkí kolegovia.

V jeho filme sa so svetom mafiánov dostáva do kontaktu bojovník východného typu. Teda muž, ktorý nie je vychovávaný tak, ako je to v západnej kultúre zvykom. Jeho bojový výcvik nespočíval v príprave na splnenie cieľa, jeho výcvik bol dlhým spirituálnym dobrodružstvom v duchu samurajských tradícií. Preto aj svoje dielo nazval Ghost Dog: Cesta samuraja.

Jarmusch tak trochu inšpirovaný japonskými filmovými klasikmi si povedal, že nebude potrebovať tradičný jazyk, aby rozvinul svoj príbeh. Že si vystačí aj s tajomnými znakmi a kódmi. Jeho hrdina žije na streche, medzi jeho najbližších kamarátov patria holuby, deti na ulici, a predavač zmrzliny, ktorý hovorí iba po francúzsky. Mimochodom, toho hrá Isaach de Bankolé, ktorý sa do našich kín nedávno dostal s maďarsko-slovenským westernom Mirage.

Ako to už býva, keď si filmár zaslúži, aby jeho dielo dopadlo dobre, stanú sa mu pri nakrúcaní rôzne priaznivé náhody. Jim Jarmusch napríklad zistil, že Forrest Whitaker, ktorého obsadil do hlavnej úlohy, sa už v detstve venoval východným bojovým umeniam. Neznamená to síce, že by sa vďaka nim vedel obrániť, keby ho ktosi napadol na ulici, ale vedel aspoň s mečom narábať tak, ako keby to bola ďalšia časť jeho tela.

Ghost Dog: Cesta samuraja prišiel do kín v roku 1999 a filmoví kronikári sa mohli zamýšľať, čo za žáner im to zase Jim Jarmush pripravil. Gangsterku? Western, eastern? Sám režisér sa možno rád prihovoril za zmienku aj o hip-hope. Americký raper RZA preňho skomponoval hudbu, pretože presne takú má on rád. Hiphopové texty dokonca považuje za jeden z najlepších druhov poézie, aké dnes počuť. Asi aj preto možno povedať, že príbeh mafiána, ktorého mafia zamestnáva ako nájomného vraha, je vydarenou filmovou básňou.

WWW + Pavel Fajt + Transmit

KONCERT / A4 Karpatská 2, Bratislava 20.00

Súčasťou literárneho festivalu Anasoft Litera bude aj koncert českej hiphopovej a elektronickej skupiny WWW (na snímke). Jej názov je značkou pre heslo My chceme slová - We Want Words, koncertovať začali už v deväťdesiatych rokoch a boli jednou z prvých rapových kapiel v krajine. Ich provokujúce texty dopĺňajú zvuky a elektronické skladby.

Svoj debut nečakane vydali až štrnásť rokov po založení a okamžite bol album nominovaný na cenu Anděl a označovaný za jeden z najlepších poslednej dekády. Na pódiu ich tentoraz doplní aj moravský bubeník a producent Pavel Fajt, ktorý spolupracoval aj s Ivou Bittovou alebo legendárnym brnianskym divadlom Husa na provázku.

No Man´s Land

VÝSTAVA / Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava

Zem nikoho odkazuje na smutný stav niekdajšej obľúbenej destinácie mnohých generácií slovenských umelcov – renesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Ten po predaji zahraničným osobám už niekoľko rokov chátra a absolventka výtvarnej školy, fotografka Andrea Juneková mu venovala výstavu.

Veľkoformátovými fotografiami sa snaží upozorniť na historickú budovu, ktorú devastovali prírodné živly, aj ľudské ruky. Teraz ju drancujú vandali aj bezdomovci, už jej chýba aj strešná krytina. Biela stavba s vežou a vysokými poloblúkmi kedysi slúžila aj ako vojenská nemocnica.

Okrem fotografií na výstave nájdete aj projekcie a inštalácie.