Do kín ide príbeh záhrad Ľudovíta XIV. aj animovaná ovečka (premiéry)

Pred sezónou kasových trhákov do kín prichádzajú aj vizuálne krásne európske filmy.

23. apr 2015 o 17:29 Dávid Tvrdoň

Ovečka Shaun

(Veľká Británia / Francúzsko, 2015, 85 min.)

Britská rozprávková klasika Ovečka Shaun sa dočkala svojej filmovej premiéry. Na veľké plátno ju prináša animačné štúdio Aardman, ktoré preslávil Slepačí úlet, Wallace & Gromit: Prekliatie králikolaka alebo Arthur zachráni Vianoce.

Hlavná postava, ovečka Shaun, sa rozhodne pre deň voľna na farme a vymyslí rafinovaný plán. Nešťastnou náhodou sa zbaví farmára, no po čase zistí, že je na farme potrebný. Rozhodne sa ho spolu s ďalšími ovcami hľadať v meste. Čaká ich dobrodružná záchranná jazda.

video //www.youtube.com/embed/tQvwiOWpj7o

Proti prírode

(Nórsko, 2014, 80 min.)

Tridsiatnik Martin má malého syna a ženu, no v hlave zmätok. Rozhodne sa odísť sám na víkend do hôr a utriediť si myšlienky. Ako diváci počujeme neustály sled jeho necenzurovaných myšlienok a nahliadneme aj do jeho predstáv.

Film zobrazuje krásu aj drsnosť nórskej nehostinnej prírody na jednej strane. Na tej druhej nám režisér ukazuje predstavy, túžby a sny stále mladého otca, ktorý prechádza malou životnou krízou.

video //www.youtube.com/embed/z4Lb7VXSPUM

S tvárou anjela

(Veľká Británia / Taliansko, 2014, 101 min.)

Režisérovi Thomasovi Langovi ponúknu, aby natočil film podľa pripravovanej knihy americkej novinárky Simone Ford. Hlavnou postavou príbehu je študentka obvinená z vraždy svojej spolubývajúcej a kniha sa zaoberá jej súdnym procesom.

Tlak médií, filmového štúdia a pochybnosti po návšteve miesta činu neuľahčujú mladému režisérovi prácu a sám sa zamotáva do komplikovaného príbehu. Stretnutie s mladou študentkou Melanie mu zmení pohľad na veci. Namiesto príbehu o násilí a vine sa rozhodne natočiť film o láske, živote a šťastí.

video //www.youtube.com/embed/PnjYgPw_zkA

V kráľových záhradách

(Veľká Británia, 2014, 116 min.)

Kráľ Ľudovít XIV. viedol nákladný život plný prepychu. Film V kráľových záhradách nám ukazuje príbeh emancipovanej záhradnej architektky Sabine de Barra, ktorú kráľ poveril vybudovaním záhrady, ktorá bude vyrážať celému svetu dych.

Film režíroval anglický herec Alan Rickman. Ide o jeho druhý režisérsky zápis do kinematografie. V snímke si zahralo niekoľko známych hercov ako Kate Winsletová či Stanley Tucci. Vo filme použili upravené kostýmy z televízneho seriálu Tudorovci.