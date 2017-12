Johnnyho Deppa v pripravovanom filme nespoznáte

Pozrite si najnovšie ukážky z pripravovaných filmov.

24. apr 2015 o 15:17 Dávid Tvrdoň

Čierna omša

Whitey Bulger patril medzi desiatich najhľadanejších ľudí na zozname FBI. Figuroval hneď na druhom mieste po Osamovi bin Ládinovi. Čierna omša (Black Mass) je skutočným príbehom o jeho živote. Hlavnú úlohu si zahrá Johnny Depp, ktorého na prvý pohľad nespoznáte.

video //www.youtube.com/embed/CE3e3hGF2jc

Malý princ

Najznámejšie literárne dielo Antoina de Saint-Exupéryho znovu ožije na filmovom plátne, tentokrát ako animovaný film. Za režisérske kreslo sa posadil Mark Osborne, ktorý stál za úspechom animovanej snímky Kung Fu Panda. Ukážka sa dostala na internet už pred niekoľkými mesiacmi, no anglická verzia prišla až tento týždeň.

video //www.youtube.com/embed/fEPqgSNLfK8

Fantastická štvorka

Už sme počuli o niekoľkých pripravovaných reštartoch filmových projektov a komiksový príbeh Fantastickej štvorky bude jedným z nich. Najnovšia ukážka prezrádza príbeh a bližšie predstavuje hlavných hrdinov. V hlavnej úlohe sa predstaví aj Miles Teller z oskarového filmu Whiplash.

video //www.youtube.com/embed/_rRoD28-WgU

Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti

Keď Zack Snyder pred rokom oznámil, že bude natáčať film s dvojicou najznámejších komiksových postáv, fanúšikovia jasali. Prvé fotky kostýmov a krátke ukážky napovedajú, že Snyder sa snaží o ešte temnejšiu štylizáciu než Christopher Nolan so svojou trilógiou.

video //www.youtube.com/embed/IwfUnkBfdZ4

Cez noc

Hollywoodska nezávislá filmová produkcia, teda filmy, za ktorými nestoja veľké filmové štúdiá, sa k nám nedostáva často. No je dobré mať o nej prehľad, pretože nezriedka vyprodukuje zaujímavý počin. Takým sa javí aj film Cez noc (The Overnight). Mladá rodina sa presťahuje z pokojného Seattlu do rušného Los Angeles. Hneď dostanú pozvanie od miestnych na večeru, na ktorú tak ľahko nezabudnú.