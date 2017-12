Človek, ktorý dokázal, že ľudia stovky rokov kreslili kone zle

Bratia Lumiérovci objavili film pred 120 rokmi, no zapálený fotograf uchvátil svet pohyblivými obrázkami už desaťročia predtým.

24. apr 2015 o 22:24 Erika Litváková

„Dobrý večer, major, volám sa Muybridge a toto je odpoveď na váš list adresovaný mojej žene,“ povedal a jedinou guľkou zastrelil milenca svojej manželky Flory. Potom sa celkom pokojný a bez emócií ospravedlnil ostatným prítomným, ktorí v lokáli hrali karty, sadol si a počkal, kým si poňho prídu a zatknú ho.

Nie, toto nie je filmová historka s nádychom drsnej exotiky divokého západu, ale skutočná udalosť, ktorá sa stala 17. októbra 1874 na ranči Yellow Jacket v Kalifornii.

Pravdepodobne by po čase upadla do zabudnutia, keby jej hlavným aktérom a chladnokrvným vrahom v jednej osobe nebol slávny fotograf a predchodca kinematografie Eadweard Muybridge. Jeho zatknutie i celý proces Ľud verzus Eadweard J. Muybridge sú aj na základe očitých svedkov dobre zdokumentované v súdnych spisoch i v dobovej tlači a tiež často citované životopiscami.

Jednou z nedávnych vydarených biografií je knižka Edwarda Balla The Inventor and the Tycoon (A Gilded Age Murder and the Birth of Moving Pictures), z ktorej pochádza aj úvodný citát.

Osudová stávka

Muybridge mal už v čase vraždy dobré meno ako fotograf očarujúcich, precízne komponovaných a dobre predajných veľkoformátových krajiniek z Yosemitského národného parku. Neskôr sa preslávil, keď ako prvý fotografie rozhýbal. Raz a navždy sa tak stal jedným z predchodcov filmu a hoci ho úplne nevynašiel a chýbal mu už len malý krôčik, celkom iste bratom Lumiérovcom vydláždil kus cesty.

„Zvláštnemu priateľstvu medzi umelcom fotografom a železničným magnátom vďačíme za počiatok vo vývoji filmu,“ píše to aj Balla. Tým magnátom bol Leland Stanford, politik, guvernér Kalifornie a neskôr americký senátor, zakladateľ Stanfordovej univerzity a vášnivý chovateľ koní.