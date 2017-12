Futurama vznikla ľsťou. Matt Groening klamal

Komu sa zdajú Simpsonovci príliš uhladení, nech si pozrie Futuramu. Oba animované seriály vytvoril Matt Groening, ale ten druhý nie je vhodný pre deti.

25. apr 2015 o 9:57 Alena Štifilová

Simpsonovci sa vysielali desať rokov, keď scenárista a ilustrátor Matt Groening ponúkol americkej televíznej stanici Fox svoj nový animovaný seriál. S kúpou nebol problém, kto by nechcel nový seriál od úspešného tvorcu Homera a jeho rodiny?

Matt Groening napriek tomu použil malú lesť. Je to niečo ako Simpsonovci v budúcnosti, tvrdil a vedel prečo. Po zhliadnutí finálnej verzie sa vedenie zhrozilo, to, čo videli, nemalo podľa nich so spomínaným seriálom nič spoločné. „Ale áno,“ presviedčal ich, „je to len nové a originálne.“

Vymýšľaním príbehu o Philipovi J. Fryovi, roznášačovi pizze v New Yorku, ktorý sa nešťastnou náhodou ocitne v 31. storočí, strávil Groening tri roky. S kolegom zo scenáristického tímu Simpsonovcov Davidom X. Cohenom naplánovali množstvo postáv, zápletiek a dejových línií, niektoré z nich dodnes nestihli použiť.

Groening bol detailista, hodiny strávil rozmýšľaním nad tým, či by mal mať robot Bender hlavu štvorcovú, alebo oválnu, či aký veľký nos nakresliť jednookej mutantke Leele. Predpokladal, že v roku 3000 budú roboty skôr štvorcové, preto nakreslil Benderovu hlavu oválnu. To zdôrazní, že nihilista Bender je skutočne stratená existencia. Nedoprial mu ani dve antény namiesto uší, s jednou na vrchole hlavy bude vyzerať ešte neschopnejšie.



Kapitánka zásobovacej lode mutantka Turanga Leela, robot Bender a Fry, kedysi poslíček s pizzou.

Drsnejšia verzia Homera Simpsona

Hlavnou postavou mal byť pôvodne smoliar Fry, ktorý sa na Silvestra 1999 omylom sám zmrazí v laboratóriu, kam prinesie pizzu, a preberie sa až v roku 2999.

Stretne drsnú jednookú mimozemšťanku Leelu, robota Bendera a zamestná sa v prepravnej intergalaktickej spoločnosti Planet Express svojho prapra...prasynovca, profesora Huberta Farnswortha. A to dúfal, že nové prostredie mu dá šancu začať nový život a zabudnúť na to, že namiesto kariéry robil obyčajného poslíčka s pizzou.

Profesor Farnsworth doručuje tovar na rôzne planéty vo vesmíre, je to spôsob, akým si zarába na svoje bláznivé experimenty. Nedávno oslávil 160 rokov, často zabúda, o čom hovorí a komu to hovorí a s obľubou používa vetu „Good news, everyone!“ (Dobré správy všetkým!), po ktorej nasledujú zlé správy.

Diváci si však najviac obľúbili robota Bendera. Je robotickou a oveľa drsnejšou verziou Homera Simpsona, stelesnením skazenosti, úplatnosti, morálneho úpadku a totálnej absencie svedomia a výčitiek. Baterky si dobíja pitím alkoholu, bez cigarety v ústach ho vidieť len málokedy, miluje svoje neresti, klame a kradne, kadiaľ chodí. Na tele v úrovni brucha má malé dvierka, kam všetko schováva, nemá problém s okrádaním najbližších ani s vytrhnutím kabelky starej dáme na ulici.

„Je to jeden z mála robotov v popkultúre,“ hovorí Groening, „ktorý nie je precitlivený, zoženštený slaboch ani bezcitný psychopat. Má množstvo emócií.“

Stelesňuje vari každú zlú vlastnosť dnešného človeka.

Žiadna idylka rodinného života

Futurama mala obsahovať humor Simpsonovcov, ale bez obmedzení, nezameriavať sa na rodinný život, byť viac dobrodružná.

„Simpsonovci sú o deťoch a zosobášených rodičoch. Futurama je o ľuďoch medzi tým. Už vyrástli, ale ešte sa neusadili. Cez postavu Frya sme chceli opísať strasti a trápenia mladých,“ hovorí Groening. Futurama mala byť niečo ako projekt snov. „Chceli sme ju vyrábať bez stresu, úzkosti a kompromisov,“ opisuje Groening.

To sa však nestalo, ‚bolestiam hlavy‘ sa tvorcovia nevyhli.

Najviac starostí im narobila domovská stanica Fox, ktorá vysielala aj Simpsonovcov. Nebola spokojná so sledovanosťou ani s výrobou drahšou ako pri Simpsonovcoch a po štyroch sezónach ju ukončila.

„Ľudia vo Foxe Futuramu nikdy nepodporovali, nikdy sa im nepáčila,“ sťažoval sa Groening. „Ale mýlili sa. Je evidentné, že fanúšikovia Futuramu milujú, len ju nemôžu sledovať. Pred pár mesiacmi sme vyhrali cenu za najlepší animovaný seriál, ale doteraz mi nikto z Foxu negratuloval. Je to tajomná organizácia, nie sú schopní použiť telefón a aspoň predstierať slušnosť.“



Scenárista a ilustrátor Matt Groening. FOTO: SITA/AP

Prišiel i Stephen Hawking

Nepomohla ani petícia fanúšikov so 130-tisíc podpismi, v roku 2003 prestala stanica Futuramu vysielať. V roku 2008 sa jej ujala televízia Comedy Central, päťročnú prestávku tvorcovia vyplnili nakrúcaním filmov, aby nestratili kontakt s divákmi.

V roku 2013 sa siedmou sériou seriál definitívne skončil.

Za svoju existenciu získal jedenásť nominácií na cenu Emmy, z toho šesť premenil, vznikli štyri celovečerné filmy a vystriedalo sa v ňom v podobe hláv v sklenených nádobách, množstvo celebrít.

Svoje alteregá so zmyslom pre sebakritiku si prišli do štúdia nadabovať napríklad vedec Stephen Hawking, politik Al Gore, herci Clint Eastwood, Harrison Ford, herečka Lucy Liu či modelky Claudia Schiffer a Heidi Klum.

Futurama bol mimochodom názov pavilónu spoločnosti General Motors na Svetovej výstave 1936 v New Yorku. Vykresľoval krajinu budúcnosti a získal veľký ohlas.

Matt Groening bol v detstve nadšený čitateľ sci-fi literatúry, jeho brat vlastnil početnú kolekciu kníh počnúc Issacom Asimovom, Robertom Heinleinom a končiac Philipom K. Dickom a Robertom Sheckleym.

„Odtiaľ pochádzala moja inšpirácia pri konštruovaní Futurama sveta,“ hovorí Groening. „Ako chlapec som si myslel, že bude úžasné, keď vyrastiem a všetky tie veci z kníh sa budú skutočne diať. Ale dospel som a väčšina futuristických konceptov ma rozčuľuje.“

Seriál mu podľa vlastných slov poskytol možnosť vzdať hold tomuto žánru a zároveň ho s chuťou parodovať.