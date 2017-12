Europopu sa v podaní Las Ketchup darí

Mal to byť letný hit, ale európske rádiá ho vyhrávajú ešte v januári. Hit Aserejé od španielskeho ženského tria Las Ketchup kráča v šľapajach megahitu, akým bola pred niekoľkými rokmi odrhovačka Macarena. Pritom drvivá väčšina ľudí nevie, akým jazykom ...

8. jan 2003 o 9:30

Las Ketchup. FOTO - SONY

Mal to byť letný hit, ale európske rádiá ho vyhrávajú ešte v januári. Hit Aserejé od španielskeho ženského tria Las Ketchup kráča v šľapajach megahitu, akým bola pred niekoľkými rokmi odrhovačka Macarena. Pritom drvivá väčšina ľudí nevie, akým jazykom sa v ňom spieva. Po španielsky? Po portugalsky alebo esperantom? Nie. Ide totiž o náhodný zhluk hlások.

Text je o mladom Rómovi Diegovi, fanúšikovi reggae, hip-hopu a rapu, ktorý nevie po anglicky, a tak na diskotéke skomolí skladbu Rapper‘s Delight od americkej skupiny Sugar Hill Gang z roku 1979. A tak namiesto „I said a hip hop the hippie the hippie to the hip hip hop and you don‘t stop the rock….“ pomýlený raper v podaní Las Ketchup nôti: „Aserejé ja de jé de jebe tude jebere sebiounouba majabi an de bugui an de buididipí.“

Aserejé je jednoznačne najväčším eurohitom posledných mesiacov. Pieseň, ktorú spieva sesterské trio Pilar, Lola a Lucia Muňozové, sa najprv vyšvihla v Španielsku a neskôr sa zavŕtala do hláv Európanov a obyvateľov Latinskej Ameriky. Chytľavý refrén zapríčinil, že v Nemecku sa presadila jej parodická verzia o kancelárovi Gerhardovi Schröderovi a jeho zvyšovaní daní. Na Slovensku sa ujala v zábavnej rozhlasovej relácii Uragán pod tupým názvom A sereme. Aj deti v základných školách si vymýšľajú na túto zapamätateľnú odrhovačku inteligentnejší text.

Trio Las Ketchup pochádza z početnej rodinky zo španielskej Cordoby. Názov si sestry odvodili od umeleckého mena svojho otca, známeho flamencového gitaristu Juana Muňóza, ktorý má prezývku El Tomate - Paradajka. Dievčatá zapožičali miliónovému hitu svoju tvár a hlas, ale pre taliansky denník Corriere della Sera povedali, že tanečné pohyby, ktoré napodobňujú všetky európske diskotéky, si vymysleli samy.

Za úspechom projektu stojí španielsky hudobník a producent Manuel Ruiz alias El Queco, ktorý prvý album nahral už v sedemnástich rokoch a je aj držiteľom ceny Grammy. V Aserejé sa mu podarilo namiešať mix španielskej rumby, latino popu a strojových rytmov. Keď k tomu pridáte ponášku na americký hip-hop, dostanete najkrikľavejší eurohit, ktorý sa na debutovom albume nachádza hneď v štyroch verziách. Pre prípad, že by Európania naň zabudli.

Do USA sa pieseň tak ľahko nedostane. Tam je totiž europop považovaný za jeden z najpodradnejších hudobných štýlov.

(peb, tasr)