Tip na utorok: Pozrite sa na to, ako Tom Cruise nevedel odčítať signály, že ním manipulujú

28. apr 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, ea

Firma

Nova Cinema 14. 30

Mitch McDeere práve absolvoval právo na Harwarde a hľadá si prácu. V podstate by to malo byť jednoduché. Bol medzi najlepšími študentmi, okamžite by ho vzali veľké firmy v New Yorku aj v Chicagu, stačilo by povedať áno a jeho kariéra by sa skvele rozvíjala.

Lenže on sa nechal presvedčil malou firmou v Memphise, ktorá mu ponúkala netradičné bonusy. Manželka nestihne ani ceknúť a už sa sťahujú.

Film podľa populárnej knihy Johna Grishama nakrútil americký režisér Sindey Pollack. Hoci sa za jeho najväčší úspech dá považovať komédia Tootsie s Dustinom Hoffmanom v hlavnej úlohe, mal veľmi rád trilery a toto je jeden z nich. S Robertom Redfordom nakrútil Tri dni Kondora, o čosi neskôr so Seanom Pennom a Nicole Kidmanovou Tlmočníčku. Keby nezomrel na rakovinu (mal len sedemdesiattri rokov), pravdepodobne by si svoje politické témy, jemne poznačené zmyslom pre konšpiráciu vyberal až doteraz.

Grishamovu predlohu celkom úspešne pozmenil pre potreby kina, v roku 1993 z toho vznikol napínavý film, v ktorom Pollack zručne nastavoval a rozplietal tajomstvá. Všetci okolo hlavnej postavy už začínajú vnímať hrozivé signály, len jemu to nejako trvá. Nevidí, že nepracuje v právnickej firme, ale v manipulatívnej spoločnosti prudko previazanej so zločinom

Herecké obsadenie mal ako zvyčajne výborné, úlohy od neho prijali Gene Hackman, Ed Harris, Holly Hunter aj David Strathairn. A tú hlavnú Tom Cruise. Hoci vtedy sa o ňom ešte nevedelo, že do jeho života tak veľmi zasiahne scientológia.

Blackbird

Štúdio Slovenského komorného divadla Martin, 19.00

Minulý týždeň mala slovenskú premiéru v Martine inscenácia Blackbird. Strhujúca hra škótskeho dramatika Davida Harrowera vznikla pred desiatimi rokmi, vzápätí získala prestížnu cenu Laurencea Oliviera a odvtedy oblieta svet. Do slovenčiny ju preložila autorská dvojica Roman Olekšák a Valéria Schulczová.

Rozpornou, priam dych vyrážajúcou témou je tenká hranica medzi láskou a zneužívaním. V spoločnej minulosti odkrýva mnohé jej tajomstvá dramatická konfrontácia mladej ženy a starnúceho muža. V réžii Valérie Schulczovej ich stvárňujú Kamila Antalová a Ján Kožuch, dnes ich uvidíme v prvej repríze.

V úlohe dvanásťročného dievčaťa sa predstavia Alžbeta Horecká alebo Eva Oľhová.

Taiwanský filmový festival

KINOTIP / Kino Mladosť, Bratislava od 17.30

Utorok sa začína trojdňová prehliadka venovaná taiwanskému filmu. Otvorí ju príbeh o gymnastovi s názvom Skáč, Ashin! Hlavný hrdina celý život trénuje, aby sa stal profesionálom v národnom tíme.

Jeho matka s tým však nesúhlasí – tvrdí, že cvičenie je zbytočné. Ashina preto vyradia z tímu a stratí ilúzie. Svoj čas začne tráviť s násilníckou bandou. Aj ďalší film premietaný v utorok sa venuje mestskému gangu.

Film Monga nazvali podľa starej štvrte v Taipei, kde sídlia miestni gangstri. Mladík Mosquito v nej hľadá priateľstvo a bratstvo, vodca gangstrov ho učí, ako bojovať päsťami namiesto zbraní. Blíži sa však neľútostná vojna gangov, bude schopný v nejuspieť?