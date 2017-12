Milostné listy gangstra a vraha ukázala slávna galéria

Parížska verejnosť vždy rada sledovala gangstra Jacquesa Mesrina. Vo filme si ho schuti zahral Vincet Cassel, teraz po ňom siahla galéria Grand Palais.

27. apr 2015 o 17:05 Kristína Kúdelová

PARÍŽ, BRATISLAVA. V Paríži je niekoľko výborných výstavných priestorov, ale Grand Palais patrí k tým najkrajším. Cez víkend v ňom vystavovali milostnú korešpondenciu najväčšieho francúzskeho gangstra, kriminálnika, s ktorým sa francúzska polícia vo svojej histórii asi najviac potrápila. Jacqua Mesrina.

Nemýlime sa, naozaj to bol on a naozaj v Grand Palais. Boli tam práve dni literatúry, takže listy do programu celkom zapadli. Mesrine rád písal, vo väzení dal dokopy aj knihu Inštinkt smrti a v nej sa priznal k tridsiatim deviatim vraždám, ktoré vysvetľoval svojou nechuťou k buržoázii a establišmentu.

Vo Francúzsku sa jeho kniha stala celkom populárna, verejnosť ho vždy sledovala, len o milostných listoch (nie vždy pre tú istú ženu) netušila.

Pred pár rokmi ich do jedného parížskeho kníhkupectva priniesla jeho družka Jeanne Schneider. Mimochodom, kedysi bola zapojená do jeho zločinov.

Že sa listy nebezpečného gangstra a vraha dostali do veľkého múzea, je pozoruhodné, ale nie nepochopiteľné. Veď o Mesrinovi už vznikol aj výborný dvojfilm Verejný nepriateľ a mal veľký úspech v kinách aj u kritiky. Psychológie vraha sa v hlavnej úlohe výborne ujal Vincent Cassel.