Drew Barrymorová sa bude vydávať po tretíkrát

New York 8. januára (TASR) - Americká herečka Drew Barrymorová (27) sa pravdepodobne riadi heslom do tretice všetko dobré.

8. jan 2003 o 9:15 © TASR 2003

Po dvoch rozvodoch, pričom posledný sa konal po päťmesačnom manželstve s hercom Tomom Greenom, by jej totiž mali opäť zaznieť svadobné zvony. Tým šťastným by mal byť Fabrizio Moretti, bubeník úspešnej newyorskej rockovej kapely The Strokes, informuje dnešné vydanie amerického denníka New York Post.

Drew spoznala svojho o päť rokov mladšieho nastávajúceho po koncerte The Strokes v apríli minulého roka.

Hollywoodska herečka, známa účinkovaním vo filme Charlieho anjeli, plánuje veľkú a tradičnú svadbu. Údajne si už na obrad vybrala aj miesto, ktorým bude nádherná vila jej hereckého kolegu Georgea Clooneyho.

