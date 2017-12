Poľský ženský symfonický orchester uviazol v Turecku

Istanbul 8. januára (TASR) - Prvý poľský ženský symfonický orchester momentálne nemôže opustiť Turecko, pretože turecký manažér koncertov zabudol pre ...

8. jan 2003 o 11:11 © TASR 2003

Istanbul 8. januára (TASR) - Prvý poľský ženský symfonický orchester momentálne nemôže opustiť Turecko, pretože turecký manažér koncertov zabudol pre členky orchestra zakúpiť letenky.

Hudobné teleso pricestovalo do Istanbulu odohrať dve vystúpenia, následne mali poľské dámy odletieť do Nemecka, kde ich čakalo trojtýždňové turné. Kontrakt týkajúci sa vystúpení v Turecku obsahoval klauzulu o tom, že turecký manažér im zabezpečí letenky do Nemecka, čo sa nestalo. S riešením problému by mal pomôcť aj poľský konzulát v Istanbule.

Ladies First je prvým čisto ženským orchestrom v Európe a jeho členkami sú väčšinou absolventky Hudobnej akadémie v meste Lodž.