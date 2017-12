Ingola by si na lyžiach vraj trúfla aj na pretekársku dráhu

Bratislava 8. januára (TASR) - Po minuloročnom zdokonalení sa v lyžiarskom kumšte si koncom minulého roka na Táľoch s chuťou zalyžovala slovenská speváčka Ingola.

"Trúfla by som si už aj na pretekársku dráhu," hovorí smelo, ale žartom vlastným menom Ingrid Vranovičová, ktorá si týždeň vianočného voľna vychutnávala s priateľom a partiou kamarátov. "Na Silvestra som ale viac-menej šoférovala, pretože som spievala hneď na dvoch miestach. Najskôr v Nitre na námestí a tesne po polnoci zasa v centre Brezna, kde sme boli počas dovolenky ubytovaní. Moji známi sa tak v podstate mohli zabávať spolu so mnou," spomína s úsmevom speváčka, o ktorej je známe, že jej zdolávanie kilometrov nerobí žiaden problém. "Nevadí mi akékoľvek počasie, aj keď by som najradšej sneženie v Bratislave zakázala. Na cesty v horách som ale pripravená a mám v zásobe aj reťaze," dodáva speváčka, ktorá o sebe tvrdí, že je skôr teplomilný typ človeka. V súčasnosti sa podobne ako viacero slovenských interpretov aj ona chystá pracovne na plesovú sezónu. "Nie som veľmi plesový typ, ale na niektorých budem vystupovať," prezradila "horkastosladká" Ingola.