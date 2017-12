Landl sa teší na dvadsaťstupňové mrazy

Bratislava 8. januára (TASR) - Herec divadla Astorka Korzo ď90 Matej Landl sa "vyžíva" v súčasnom extrémnom počasí. "Už sa vyslovene teším na tie mrazy mínus dvadsaťpäť stupňov, ktoré majú prísť, o to viac, že sa opäť chystám na našu drevenicu," hovorí Landl, ktorý je dlhé roky známy ako neochvejný fanúšik samoty svojej kysuckej drevenice, kde si chodí oddýchnuť od stresov civilizovaného života.

A to sa z Kysúc vrátil len pred pár dňami. "Na Silvestra ešte pršalo a už na druhý deň bolo vonku mínus dvadsať stupňov a všade naokolo samý ľad. Chalupu som však mal vykúrenú na plus 24 stupňov. Bol to zážitok. Cestou dole z drevenice, na ktorú musíme šliapať peši štyri hodiny, sa strašne šmýkalo, padali sme aj s batohmi jedna radosť. To bola komédia," s nadšením opisuje svoju prvú tohtoročnú krkolomnú túru. Ako priznáva, momentálne síce trpí na menšiu novoročnú "depresiu", výhradne však kvôli opätovnému začleňovaniu sa do pracovného procesu. "Ja mám svoju prácu veľmi rád, len sa akosi ešte neviem rozhýbať po tých dlhých sviatkoch," spresnil Landl. Našťastie ho hneď v prvé pracovné dni čakali príjemné povinnosti - dabovanie druhej časti čiernej komédie Rodina Adamsovcov.

