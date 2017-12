Hrdinov Štrbákovho filmu Z denníka jedného vagóna stvárnili mentálne postihnutí

Bratislava 8. januára (TASR) - Ľudia s mentálnym postihnutím stvárnili hlavné postavy v novom filme režiséra Jána Štrbáka s názvom Z denníka jedného vagóna, ktorý tvorcovia premietnu 20. januára o 19.00 hodine v bratislavskom Divadle Astorka. Snímka zachytáva osudy pätnástich cestujúcich, ktorí sa po nočnej ceste vlakom ocitnú stratení v odstavenom vagóne na slepej koľaji kdesi v horách.

Zámerom autorov takmer hodinovej tragikomédie bolo sprostredkovať divákom autentický pohľad do vnútorného života a vzťahov ľudí, ktorých spoločnosť vníma ako hendikepovaných. Stratenej skupinke sa nepodarí skontaktovať s civilizáciou, pretože široko ďaleko okolo nich niet ani živej duše. Postupne sa teda spoznávajú, debatujú o veciach vážnych i menej vážnych a učia sa prežiť. Ich viera v záchranu neslabne, no postupom času prichádzajú na to, že odstavený vagón sa stáva akýmsi štátom v štáte, miestom, kde sú si všetci rovní a navzájom sa akceptujú. Pomalé plynutie času nevedie k rozuzleniu príbehu, smeruje skôr k jednoduchému poznávaniu a pomenúvaniu hodnôt, ktoré by mohli byť základom lepšieho a krajšieho spoločného života.

Film vznikol v spolupráci s hercami banskobystrického Združenia Divadlo z Pasáže (ZDP) a nakrúcal sa od júla do septembra minulého roku neďaleko Čierneho Balogu. Podľa umeleckej riaditeľky ZDP Viery Dubačovej celé dielo vzniklo ako sled improvizácií pätnástich ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí nehrali vymyslené postavy, ale sami seba vo vopred určených a dohodnutých situáciách. Nemali kostýmy ani rekvizity, iba vlastné šaty, alebo to, čo si sami priniesli.

Pri nakrúcaní neboli prítomní filmoví, ani televízni experti a navyše sa nemohli používať ani umelé svetlá, keďže v mieste filmovania nebola elektrina. Podľa režiséra Štrbáka takéto podmienky zaviedli realizačný tím i hercov do prekvapivých hĺbok emocionálneho sveta ľudí s mentálnym postihnutím.

V titulných úlohách účinkujú herci Divadla z Pasáže Peter Vaculčiak, Peter Gregor, Ivan Chmelko, Peter Hudec, Marek Mojžiš, Lýdia Rybárová, Miriam Kujanová, Ľubica Žilková, Ivan Blaško, Mojmír Podlipný, Zuzana Bobáková, Danka Snopková, Ľubica Tureková, Beáta Polláková a Slávko Floch. Snímka by sa neskôr mala dostať aj na televízne obrazovky.