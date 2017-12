Ktorý spisovateľ dokáže tridsať rokov písať listy jednému čitateľovi?

Švédska autorka obľúbených detských kníh Astrid Lindgrenová s tým problém nemala

28. apr 2015 o 16:36 Kristína Kúdelová

Švédska autorka obľúbených detských kníh Astrid Lindgrenová nahradila jednej čitateľke rodinu.

OSLO. BRATISLAVA. V roku 1971 dostala Astrid Lindgrenová list, dvanásťročná nórska čitateľka ju v ňom prosila, či by nemohla dostať úlohu v chystanom filme o Pipi Dlhej Pančuche, a potom, bez rozpakov, sfúkla jej poslednú knižku o Šibalovi Emilovi.

Astrid Lindgrenová malej Sare odpísala. Odpísala jej na všetky, ktoré od nej dostala, až do roku 2002, keď zomrela. A Sara, ktorá sa dnes volá Sara Schwardt, z korešpondencie cez nórsko–švédske hranice zostavila knihu. V Osle práve vyšla pod názvom Tvoje listy sú pod matracom, píše denník Aftenposten.

Ešte nestihla napísať to podstatné

Sú v nej všetky listy, okrem toho prvého. Ten Sara hneď po prečítaní roztrhala a spláchla. A chýba v nej aj posledný.

„Tak rada by som Astrid ešte raz napísala a povedala jej, ako veľa pre mňa znamenala,“ povedala Sara Schwardt pre Aftenposten. Keby mohla, spýtala by sa tiež, ako sa má, pretože to nikdy neurobila. „Bola som egoistická, myslela som len na seba a napriek tomu ona vždy odpovedala. Dnes by som jej povedala: Vyslobodzujem ťa.“

Astrid Lindgrenovú však táto nevyváženosť zrejme netrápila. Sara jej kedysi napísala, že sa cíti sama, škaredá, neschopná riešiť svoje problémy, a ona pochopila, tomuto rozpísanému dievčaťu asi treba pomôcť, nahradiť zázemie, ktoré doma nemá.

Sara sa so svojou spisovateľkou nikdy nechcela stretnúť, bála sa, že by na ňu chcela zapôsobiť a správala by sa neúprimne. Zato však prijala miesto sprievodkyne vo Švédskom Marielunde, neďaleko Lindgrenovej rodiska, kde bude čoskoro najväčšie múzeum detského filmu na svete.

Niečo, čo o Lindgrenovej nevedela ani rodina

Aj na Slovensku je autorka Pipi Dlhej Pančuchy veľmi obľúbená, deti čítajú jej knihy Deti z Byllerbynu, Lota sa sťahuje či Grétka Betka. Svet škandinávskych detí opísala presne taký, aký je, žiadny turistický sprievodca nezachytí lepšie jeho atmosféru.

Kniha korešpondencie môže priniesť to, čo zatiaľ zostávalo neviditeľné. Jej povaha. Lindgrenovej neter Sare odkázala: „Ďakujeme ti, že si nám ju predstavila z takej krehkej stránky. O tej sme netušili.“