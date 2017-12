Tip na stredu: Aj paródia môže byť umením

Vo Viedni môžete vidieť veľkú zbierku popartu, v Bratislave pokračuje festival Týždeň nových menšín a v kine nezmeškajte exkurz do nórskej prírody.

28. apr 2015 o 16:40 Marek Hudec, Marek Hudec, mog

Ludwig Goes Pop

VÝSTAVA / MUMOK, Viedeň

Peter Ludwig bol jedným z najväčších zberateľov umenia, v sedemdesiatych rokoch napríklad priemerne nakupoval jedno dielo denne. Jeho meno vďaka tomu nesú napríklad výstavné priestory v Budapešti, Pekingu a viaceré v Nemecku.

Viedenské múzeum moderného umenia až na štyroch poschodiach predstavuje obrovskú zbierku z umeleckého žánru popart, ktorú s manželkou Irenou za života poskladali. Vedúci predstaviteľ popartu, Andy Warhol, samozrejme, nechýba, zastupuje ho napríklad niekoľko farebných variácií na portrét Marilyn Monroe, Elvis, Campbellova polievka v rôznych príchutiach (nielen paradajkovej) aj slávny obal albumu skupiny The Velvet Underground s banánom.

Tak ako jeho štýl neustáleho reprodukovania glosoval kultúru konzumu, tak na druhej strane posúval ďalej diskusiu toho, čo všetko môže byť umením. Na iné populárne médium obdobia päťdesiatych rokov, a to komiks, odkazujú obrazy Roya Lichtensteina. Ten sa z neho vlastne vysmieval tým, že komiksové štvorce zväčšoval na formát veľkých plátien.

Warhol aj jeho kolegovia dbali na to, aby ich diela boli estetické, tak vás čaká záplava sýtych farieb a umenia natoľko príjemného na pohľad, až vám bude pripomínať reklamné plagáty. Možno aj preto ich múzeum vystavilo na holých, bielych stenách, aby vás pestré odtiene príliš nepohltili.

Veď nie nadarmo maliar Richard Hamilton popartu priradil prívlastky ako hravý, populárny, zvodný, sexi či duchaplný.

Fjúžn

FESTIVAL/ Bratislava

Minulý týždeň odštartoval jubilejný 10. ročník festivalu Fjúžn, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o menšinách na Slovensku a priblížiť verejnosti témy migrácie a multikulturalizmu.

Dnešný, a teda predposledný deň festivalu ponúkne diskusiu o tom, aké podmienky vytvára Slovensko pre migrantov. Diskusia sa odrazí od porovnávacej štúdie MIPEX, ktorá mapuje politiku integrácie cudzincov v štátoch EÚ. Do Bratislavy ju príde predstaviť jej hlavný editor Thomas Huddleston z Bruselu. Začiatok diskusie, ktorá bude v anglickom jazyku, je o 17.00 h v Poľskom inštitúte na Námestí SNP.

V angličtine bude aj workshop v kaviarni TUTO s názvom Welcome to Slovakia, ktorý začína o 18.00 h. Organizuje ho medzinárodná skupina Internationals Bratislava a venovaný je najmä cudzincom, ktorí prišli na Slovensko len nedávno. Poradia im, kde nájsť po anglicky hovoriaceho doktora, ako si zavolať v Bratislave taxík či kde sa dá dobre najesť, a priblížia slovenské zvyky a tradície.

video //www.sme.sk/vp/31746/

Proti prírode

KINO TIP

Každý potrebuje z času na čas vypnúť a vybehnúť do prírody, vyvetrať si hlavu a načerpať nové sily. Tridsiatnik Martin je jeden z tých mužov, ktorí to potrebujú častejšie než ostatní. Pripadá si odcudzený od rodiny aj od kolegov, neschopný zmieriť sa s každodenným stereotypom, a tak na chvíľu vybočí z normálnych koľají a vyberie sa na cestu do drsnej nórskej krajiny.

V nej hľadá návod na život a diváka vťahuje do deja svojimi necenzurovanými myšlienkami – o svojom usporiadanom malomestskom živote, o ľuďoch, o ňom samotnom. Rozpoltenosť mladého muža je doslova hmatateľná a divočina ešte znásobuje jeho vzdor proti spoločenským konvenciám a odhadzuje jeho ostych.

Vo filme stvárnil Martinovu postavu sám režisér Ole Giæver, ktorý však odmieta, že by bol film jeho vlastnou autobiografiou, hlavným úmyslom bolo autenticky priblížiť boj človeka so sebou samým.