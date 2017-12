No Name porazili v českom éteri Shakiru

Bratislava 8. januára (TASR) - Slovenská skupina No Name porazila v českom rozhlasovom éteri latino-divu Shakiru.

8. jan 2003 o 14:08 © TASR 2003

Hit kapely pod názvom Nie alebo áno sa totiž v rebríčku najhranejších skladieb minulého roku v českých rádiách pod názvom Hitparáda 2002 ocitol na treťom mieste, kým Shakirin hit Whenever Wherever skončil "až" na stupienku štvrtom.

O popularite košických chlapcov v susedných Čechách svedčí i fakt, že na pätnástej priečke skončila aj ich ďalšia skladba, v ktorej Igor Timko spieva, že už vie ako chutí Večnosť.

V prvej dvadsiatke najhranejších skladieb roka 2002 zo Slovákov zabodoval ešte Richard Müller, ktorý so skladbou Nahý II obsadil 18. miesto. Najhranejšou skladbou v českých rádiách sa stala domáca pieseň, a to hit Daniela od rockovej skupiny Lucie. Pred No Name na treťom mieste už bola len Celine Dionová a jej skladba Iďm Alive.

Rebríček Hitparády 2002 vypracovala IFPI na základe svojich pravidelných týždňových prehľadov najhranejších piesní vo vyše 70. českých rozhlasových staniciach. Berie do úvahy nielen počet prehraní v rádiách, ale taktiež počet poslucháčov, ktorí boli určitými pesničkami oslovení. Hlavnou nevýhodou tejto hitparády je skutočnosť, že pokrýva kalendárny rok, čo znevýhodňuje skladby, ktoré sa hrajú na prelome rokov.